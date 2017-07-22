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Слухи: Facebook планирует ребрендинг со сменой названия в конце октября

20 октября 2021, 11:11




Согласно слухам, Facebook планирует провести ребрендинг компании со сменой своего названия. Он может состояться уже в конце октября, т.е. на следующей неделе.

Хотя на текущий момент известно совсем немногое, вполне вероятно, что у компании может появиться новая головная компания. В этом случае Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus и другие направления могут оказаться выделены в отдельные компании, которые будут работать под руководством материнской.

Слухи: Facebook планирует ребрендинг со сменой названия в конце октября


Причиной ребрендинга называют нацеленность Facebook на построение социальной МетаВселенной. Эти слухи сообщает издание The Verge, ссылаясь на источники, непосредственно знакомые с проработкой будущей концепции.

Другой возможной причиной ребрендинга могут оказаться действия регуляторов США в области антимонопольного законодательства, которые пытаются разделить компанию, объясняя это ее слишком большим влиянием на рынке.

Facebook действительно пока является крупнейшей платформой социальных сетей, за последние годы компания значительно выросла благодаря приобретению других социальных сетей и коммуникационных платформ, таких как Instagram и WhatsApp.

Новое название компании тщательно охраняется. По слухам, о нем не знает даже все высшее руководство, за исключением отдельных лиц. По слухам, новое название как-то связано со словом Horizon («Горизонт»).

Анонс может состояться 28 октября, когда запланировано проведение ежегодной конференции Connect. На ней должен выступить генеральный директор компании Марк Цукерберг.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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