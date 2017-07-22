Появление челки на дисплее новых ноутбуков MacBook Pro было явно скопировано из дизайна смартфонов. Но в отличие от iPhone, в выемке которых размещаются селфи-камера и компоненты для работы функции распознавания по лицу (Face ID), что находится в вырезе экрана MacBook Pro до сих пор оставалось непонятно.
Сразу после презентации стало известно, что в выемке нет компонентов биометрического сканера. Тем не менее, ширина выреза явно избыточна для размещения только веб-камеры 1080p.
Ответ удалось получить благодаря фотографии внутреннего модуля Macbook Pro, которая была опубликована Twitter-пользователем Дэвидом Погу. Как видно на снимке, слева от камеры располагается какая-то электрическая схема, справа находится светодиод. Все компоненты скрыты лицевой панелью.
Анализ показал, что слева расположены многоканальные датчики, участвующие в работе технологии True Tone. С ее помощью устройство регулирует цветовую температуру экрана. Это делается для того, чтобы изображение выглядело максимально естественным с учетом реальных условий окружающей среды.
Если телефон используется днем на улице зимой, то экран будет отображать более холодные цвета. Если же смартфоном пользуются вечером при домашнем освещении, то настройка цвета будет более теплой. Технология True Tone удобна для чтения и веб-серфинга, она позволяет снизить напряжение и усталость глаз.
Измеренные окружающие цвета и яркость передаются для проведения автоматической настройки баланса белого у дисплея. Полученные данные помогают регулировать подсветку клавиатуры в зависимости от окружающего освещения.
Светодиод, который находится справа от камеры, работает как индикатор ее включения. Он загорается, когда селфи-камера начинает работать, предупреждая об этом пользователя.
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