Компания HONOR, входящая в группу Huawei, объявила о начале глобальных продаж смартфона HONOR 50. Этот флагманский смартфон уже был анонсирован в Китае в июле, но теперь его продажи переходят на глобальный уровень. Они начнутся сначала с Малайзии, а потом по всему миру. Honor объявила также дату презентации Honor 50 в России - 9 ноября.
Важно сразу отметить, что новая модель в глобальной версии будет работать под управлением ОС Android 11 с модулем настройки интерфейса Magic UI 4.2. Но главное является то, что будет поддерживаться экосистема сервисов Google Mobile Services, тогда как в китайской версии предлагалась HONOR Mobile Services.
Телефон оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2340х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Частота дискретизации касания составляет 300 Гц, дисплей поддерживает 1,07 млрд цветов и имеет широкую цветовую поддержку, отвечающую требованиям DCI-P3.
Аппаратная поддержка выстроена на базе 6-нм мобильной платформы Snapdragon 778G с графическим процессором Adreno 642L. На пару с ними устанавливаются 6/8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт основной памяти.
Большие ожидания поклонники Honor возлагают на 108-мегапиксельную основную камеру. Она имеет хорошую диафрагму f/1.9, что позволяет собирать много света и делать снимки даже при сложных условиях. Помимо этого, в смартфоне установлены сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,4, датчик глубины на 2 Мп и 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2,4. В круглом отверстии на фронтальном дисплее размещена селфи-камера с разрешением 32 Мп и диафрагмой f/2.2.
Смартфон укомплектован батареей емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт. Для зарядки до 70% достаточно всего 25 минут, для полной зарядки (100%) уйдет не более 45 минут.
Имеется полный набор поддержки современных беспроводных соединений: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц) MIMO, Bluetooth 5.2.