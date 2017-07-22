Ухудшающиеся отношения между Китаем и Индией могут привести к тому, что Индия может запретить китайским компаниям Oppo и Vivo продавать в Китае смартфоны, выпускаемые на территории Индии.
На текущий момент в Индии нет правовой базы для введения подобного запрета. Но, по слухам, индийские официальные лица уже негласно предупредили китайские бренды, что могут обойтись неофициальными предупреждениями по этому вопросу. Другими словами, правительство Индии может ввести директивные запреты, которые могут вынудить Oppo и Vivo прекратить операции со своими китайскими партнерами. Это приведет к запрету поставок в Китай продуктов, выпускаемых на территории Индии. Оба бренда - Oppo и Vivo - еще не предоставили своих комментариев по этому вопросу.
Как заявил один из источников, «первоначально Индия придерживалась намерения решить все проблемы без дополнительного правового регулирования. Однако в случае необходимости Индия может выпустить соответствующие официальные постановления».
В Индии считают, что у компаний, выпускающих свою продукцию в Индии, не должно быть китайского дистрибьютора, поскольку у них и так уже есть доступ на рынок. Это может привести к тому, что Oppo и Vivo могут столкнуться с растущим давлением в Индии, поскольку местное правительство может подтолкнуть их к прекращению работы со своими китайскими партнерами для распространения.
Компания Oppo имеет свой основной завод, который расположен в городе Большая Нойда (Greater Noida) в Индии. В то же время Oppo имеет еще один собственный завод на юге Китая, в округе Дунгуань провинции Гуандун.
Производственная сеть компании vivo включает промышленные центры в Китае (Дунгуань, Чунцин), Индии (Большая Нойда), Бангладеш (Дакка) и Индонезии (Тангеранг). В этом году у vivo появились еще новые заводы в Пакистане (Фейсалабад) и Турции (Коджаэли).