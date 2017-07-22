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SK hynix объявила о создании DRAM-памяти HBM3 четвертого поколения

20 октября 2021, 17:23




Компания SK hynix объявила об успешной разработке первых в мире образцов DRAM-памяти типа HBM3 (High Bandwidth Memory 3), являющейся наиболее производительной в мире. Память HBM3 относится к четвертому поколению развития технологии HBM.

SK hynix объявила о создании DRAM-памяти HBM3 четвертого поколения


Стандарт HBM описывает особый тип выстраивания кристаллов памяти в виде стекового набора из нескольких, вертикально соединенных кристаллов (DRAM-микросхем). Чипы выкладываются особым способом, что позволяет связать их в единую систему, состоящую из микроструктур u-bump. Данные каждой контактной группы u-bump представляют собой продолжение сквозных металлизированных соединений TSVs, которые пронизывают каждый чип.

Применение архитектуры HBM позволяет существенно сократить площадь, которую занимают чипы памяти. В свою очередь это позволяет максимально приблизить ее расположение к процессору, сокращая тем самым задержки и увеличивая пропускную способность.

Новая память HBM3, созданная в SK hynix, способна обрабатывать до 819 Гбайт/сек. Это на 78% выше производительности, которую демонстрирует память HBM2E предыдущего поколения. В новой памяти HBM3 присутствует также механизм исправления (битовых) ошибок.

Память HBM3 от SK hynix планируется поставлять в двух вариантах емкости: 24 Гбайт (самая большая емкость микросхем памяти в отрасли) и 16 Гбайт. Новая микросхема DRAM-памяти емкостью 24 Гбайт имеет высоту около 30 мкм.

SK hynix объявила о создании DRAM-памяти HBM3 четвертого поколения


Память HBM2E предыдущего поколения была запущена в массовое производство совсем недавно - в июле 2020 года. Первой компанией в отрасли, которая сумела сделать это, была также SK hynix.



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