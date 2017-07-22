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Анонс vivo T1 и vivo T1х: новые недорогие смартфоны от vivo

20 октября 2021, 18:43




Компания vivo анонсировала свой первый смартфон в новой серии T. Он получил название vivo T1.

vivo T1 имеет 6,67-дюймовый ЖК-экран с неплохим для недорогой модели разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц.

Анонс двух смартфонов новой бюджетной серии T: vivo T1 и vivo T1х

Смартфон vivo T1


Аппаратная начинка представлена тоже «неслабой» 6-нм мобильной платформой Snapdragon 778G с графическим процессором Adreno 642L. В ее состав входят 4 ядра Kryo 670 с частотой 2,4 ГГц и 4 ядра Kryo 670, работающих на частоте 1,8 ГГц. В нем установлены 8/12 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт встроенной памяти. В смартфоне реализована система жидкостного охлаждения, что указывает на возможность его использования в качестве игровой модели. Установлена Android 11 с ОС Origin 1.0.

Телефон получил 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 119° и 2-мегапиксельный макрообъектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Анонс двух смартфонов новой бюджетной серии T: vivo T1 и vivo T1х

Смартфон vivo T1


Для работы применяется аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Имеется полный набор поддержки современных беспроводных соединений: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2. Есть поддержка GPS/ГЛОНАСС/QZSS/Galileo и разъем USB Type-C.

Цена смартфона vivo T1:

  • 8+128 Гбайт - 312 долларов (руб.)
  • 8+256 Гбайт - 343 долларов (руб.)
  • 12+256 Гбайт - 437 долларов ( руб.)


Анонс двух смартфонов новой бюджетной серии T: vivo T1 и vivo T1х

Смартфон vivo T1x


Вместе с vivo T1 в серии T дебютировал и более бюджетный смартфон - смартфон T1x. Главное отличие - эта модель использует 6-нм чипсет Dimensity 900 (2 ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2 ГГц) с графическим процессором Mali-G68 MC4.

Смартфон vivo T1x имеет аналогичную основную камеру с разрешением 64 Мп и 2-мегапиксельную макро-камеру. Аккумулятор также не отличается от того, который установлен в T1. Он имеет ту же емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Кроме чипсета есть и другие небольшие отличия, проявляющиеся в выборе дисплейной панели. В модели vivo T1x установлен немного меньший по размеру 6,58-дюймовый ЖК-экран, но с тем же разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Все остальные характеристики дисплея остались без изменений.

Цена смартфона vivo T1x:

  • 6+128 Гбайт - 250 долларов (руб.)
  • 8+128 Гбайт - 281 доллар (руб.)
  • 8+256 Гбайт - 312 долларов ( руб.)




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