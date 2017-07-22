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Google Tensor: рост производительности на 80%, ИИ, режим сна

20 октября 2021, 21:08




При выпуске новых флагманских смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro компания Google поделилась некоторыми подробностями о своем первом мобильном процессоре Tensor. Он был разработан внутри Google и ориентирован на будущее развитие новых возможностей, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом.

Google Tensor: рост производительности на 80%, новые функции ИИ, новая поддержка режима сна


Оценивая перспективы соперничества с ведущими чипами на рынке, продуктовый менеджер Google Моника Гупта заявила, что достигнутые «пиковые скорости нового чипа и его графического процессора смотрятся отлично в тестах, но реальный пользовательский опыт может не всегда отражают достигнутый высокий уровень». Она отметила, что Google не рассматривает в качестве главного ориентира победу над конкурентами в популярных тестах. Компания намерена развивать Tensor, опираясь на его прикладное применение.

Чипсет Tensor состоит из нескольких частей, каждая из которых предназначена для выполнения определенной части работ. Вычислительная часть (CPU) выстроена по схеме «2+2+4». Два главных ядра выстроены на архитектуре суперядра Arm Cortex-X1. Остальная вычислительная часть нового чипа подтверждает прежние слухи. В них утверждалось, что Tensor представляет собой вариант гибридного чипа наподобие Samsung Exynos 2100. Хотя Google не раскрыла всех деталей, но по оценкам экспертов, в состав этой вычислительной части чипа Tensor вошли два средних высокопроизводительных ядра Cortex-A78 и четыре высокоэффективных ядра Cortex-A55.

Google Tensor: рост производительности на 80%, новые функции ИИ, новая поддержка режима сна


В верхнем левом углу чипа находится блок TPU. Он представляет собой интегрированный набор инструментов, с помощью которого реализована работа механизма машинного обучения Google. Разработкой этого механизма занималось подразделение Google Research.

Рядом располагается блок ISP, предназначенный для обработки фото и видео. Он содержит «ключевые алгоритмы, интегрированные непосредственно в кристалл для повышения энергоэффективности».

Здесь же рядом располагается блок Context Hub - набор инструментов для выполнения рутинных задач в режиме работы сверхнизкого энергопотребления.

Google опубликовала оценку производительности нового чипа. Для этого было приведено сравнение с работой процессора у смартфона Pixel 5. Новый чип Tensor обеспечивает прирост производительности обычных вычислений на 80% и прирост производительности на графических операциях на 370%.

Google Tensor: рост производительности на 80%, новые функции ИИ, новая поддержка режима сна


Google обращает также внимание на поддержку функций, связанных с машинным обучением. Среди них новая функция Google Magic Eraser, которая позволяет анализировать сцены и быстро удалять с фотографий нежелательный контент. Например, с ее помощью можно удалить людей и объекты на заднем плане фотографий.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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