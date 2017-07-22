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Dell представила настольный компьютер Alienware Aurora с дизайном Open Air

20 октября 2021, 23:36




Компания Dell анонсировала выпуск настольного игрового компьютера Alienware Aurora, выпущенного в ознаменование 25-летия бренда Alienware.

Dell представляет настольный компьютер Alienware Aurora с дизайном Open Air


Новая модель напоминает про Doom (1993), Civilizations II (1996) и Quake (1996) - игры, которые стали стержнем и привлекли к этой марке сообщество энтузиастов-геймеров и увлеченных технарей в далеком 1996 году, Тогда их объединил первый компьютер с маркой Alienware, который появился 15 октября 1996 года и предложил максимум того, что могли дать компьютерные игры того времени.

В 2004 году был представлен первый флагманский настольный компьютер марки Alienware Aurora, ставший известным как Aurora ALX. Он стал пионером в области систем жидкостного охлаждения, символом инноваций. С тех пор настольный компьютер среднего формата Alienware Aurora стал выбором как один из лучший в мире среди киберспортсменов.

Dell представляет настольный компьютер Alienware Aurora с дизайном Open Air


Обновленный Alienware Aurora, выпущенный теперь, является кульминацией достижений настольных компьютеров Alienware на сегодняшний день, заявили в Dell. Он имеет открытую планировку, в которой внутренние компоненты реорганизованы и обеспечивают доступность, больший воздушный поток, улучшенную акустику и аккуратную прокладку кабелей. Как заявляет Dell, новый дизайн предлагает значительные преимущества по сравнению с игровыми компьютерами предыдущих поколений.

Новая открытая конструкция увеличивает внутренний объем шасси на 50% без значительного увеличения общей занимаемой площади шасси. Результатом становится более эффективный общий воздушный поток и уменьшенный акустический профиль. Это дает геймерам более приятный повседневный опыт при увеличении производительности графики на 5%.

Новая конструкция Alienware Aurora помогает обеспечить надежный отвод тепла. Компьютер поддерживает установку до четырех 120-мм вентиляторов и разные варианты жидкостного охлаждения. Стандартная комплектация предусматривает наличие двух установленных 120-мм вентиляторов - один на передний воздухозаборник, второй на задний выходной.

Dell представляет настольный компьютер Alienware Aurora с дизайном Open Air


Продуманный дизайн корпуса обеспечивает то, что новая Alienware Aurora работает на 16% тише в режиме ожидания, до 9% тише во время задач с интенсивным использованием ЦП и до 15% тише в режиме оверклокинга.

Обновленная компьютер выглядит, по мнению многих, фантастически. Доступны два цветовых варианта: «Лунный свет» (Lunar Light) и «Обратная сторона Луны» (Dark Side of the Moon).

Dell представляет настольный компьютер Alienware Aurora с дизайном Open Air


Alienware впервые предлагает дополнительную прозрачную левую панель. Это позволяет геймерам заглядывать внутрь и любоваться темной материнской платой, освещенной с помощью настраиваемой подсветки AlienFX - до восьми уникальных зон. Еще одна новинка - опциональная магнитная крышка для кабелей, которая помогает аккуратно укладывать кабели и закрывать порты на задней стороне.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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