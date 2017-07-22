РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В России запретили продажу больше 60 смартфонов Samsung из-за сервиса Samsung Pay

21 октября 2021, 11:10




Арбитражный суд Москвы рассмотрел патентный иск швейцарской компании Sqwin SA против корейской Samsung Electronics и ее российской «дочки» ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и вынес постановление, запрещающее ввоз в Россию и продажу 61 моделей смартфонов, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay.

Как утверждает Sqwin SA, платежный сервис Samsung Pay нарушает их право на изобретение «Система электронных платежей», которое защищено российским патентом.

Арбитражный суд Москвы запретил продажу смартфонов Samsung из-за сервиса Samsung Pay


Формально запрет на продажу в России любых устройств с сервисом Samsung Рау был введен в отношении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics еще в июле. Однако на тот момент не были указаны конкретные модели устройств, которые попадали под запрет. Это привело к тому, что в августе истец подал еще одно ходатайство, в котором указал, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования.

19 октября было вынесено новое решение, которое содержит полный перечень запрещенных моделей. В него попали многие смартфоны Samsung, выпускаемые с 2017 года. Поводом для запрета стало утверждение, что «при функционировании (эксплуатации) в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Автором изобретения назван Виктор Гульченко. В настоящее время он проживает в Швейцарии. Компания Sqwin SA выступает официальным патентообладателем. Датой регистрации патента названо 23 апреля 2019 года, тогда как датой начала отсчета действия патента - 2 декабря 2013 года.

Сервис Samsung Pay был впервые запущен в Южной Корее 20 августа 2015 года. Позднее, 28 сентября того же года, он появился в США. В России сервис дебютировал 29 сентября 2016 года. Это может указывать на то, что первенство патента, в случае отсутствия в нем противоречий, может распространяться только на Россию.

Эксперты не исключают, что если Samsung не удастся отменить это судебное решение, то под угрозу запрета могут попасть сервисы Apple Pay и Google Pay. По всей видимости, правообладатель требует отчисления роялти в свою пользу за пользование патентом на территории РФ. Однако о его сумме не сообщается.

Еще в августе старший партнер юридической фирмы «Интеллект» Максим Лабзин называет решение суда мотивированным. «Если он будет поддержан, внедрение сервиса без внесения каких-либо изменений будет невозможно в России, независимо от того, работает ли он на устройствах, проданных до решения суда или после», - сказал он. По словам юриста, у Samsung есть три сценария: оспорить решение в суде более высокой инстанции, поставить под сомнение нововведение патента или прийти к соглашению с истцом, например, купив лицензию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Народный флагман Samsung Galaxy S21 FE выйдет 11 января
  • Samsung выпустила смартфон Galaxy W22 5G со складным дисплеем стоимостью $2600
  • В Samsung Galaxy Z Fold4 может быть установлен двусторонний датчик отпечатков пальцев
  • Самый дешевый смартфон Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G появился на рендере
  • Смартфоны Samsung Galaxy M52 5G и M22 поступили в продажу в России

    • следующая новость
    AMD Ryzen 6000 превзошел Iris Xe DG1 и GeForce MX350 в тестах

    предыдущая новость
    Dell представила настольный компьютер Alienware Aurora с дизайном Open Air

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор TWS-наушников vivo TWS 2e: качественный звук и функция Multipoint Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021) Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 октября, 2021

    AMD Ryzen 6000 превзошел Iris Xe DG1 и GeForce MX350 в тестах

    В России запретили продажу больше 60 смартфонов Samsung из-за сервиса Samsung Pay

    20 октября, 2021

    Dell представила настольный компьютер Alienware Aurora с дизайном Open Air

    Подробности о Google Tensor: рост производительности на 80%, ИИ, режим сна

    Анонс vivo T1 и vivo T1х: новые недорогие смартфоны от vivo

    SK hynix объявила о создании DRAM-памяти HBM3 четвертого поколения

    Индия может запретить Oppo и Vivo продавать смартфоны на территории Китая

    Honor 50 приедет в Россию с поддержкой сервисов Google

    В челке Apple MacBook Pro обнаружили скрытые элементы

    Слухи: Facebook планирует ребрендинг со сменой названия в конце октября

    Анонс Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro состоялся: цены от 599 долларов

    19 октября, 2021

    Графика Apple M1 Max не уступает по производительности NVIDIA RTX 2080 и Sony PS5

    В России начинаются продажи флагманских смартфонов Xiaomi 11T и 11T Pro

    Foxconn анонсировал создание трех прототипов собственного электромобиля

    6,43-дюймовый смартфон Realme GT Neo2T работает на Dimensity 1200-AI

    Первые умные часы realme Watch T1 оказались чрезвычайно доступными

    Apple выпустила третье поколение AirPods

    Apple представила 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с челкой

    Apple анонсировала новые чипсеты M1 Pro и M1 Max

    18 октября, 2021

    Red Hat представил новые версии OpenShift и Red Hat Advanced Cluster Management

    ССЫЛКИ