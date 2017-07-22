Арбитражный суд Москвы рассмотрел патентный иск швейцарской компании Sqwin SA против корейской Samsung Electronics и ее российской «дочки» ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и вынес постановление, запрещающее ввоз в Россию и продажу 61 моделей смартфонов, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay.
Как утверждает Sqwin SA, платежный сервис Samsung Pay нарушает их право на изобретение «Система электронных платежей», которое защищено российским патентом.
Формально запрет на продажу в России любых устройств с сервисом Samsung Рау был введен в отношении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics еще в июле. Однако на тот момент не были указаны конкретные модели устройств, которые попадали под запрет. Это привело к тому, что в августе истец подал еще одно ходатайство, в котором указал, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования.
19 октября было вынесено новое решение, которое содержит полный перечень запрещенных моделей. В него попали многие смартфоны Samsung, выпускаемые с 2017 года. Поводом для запрета стало утверждение, что «при функционировании (эксплуатации) в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».
Автором изобретения назван Виктор Гульченко. В настоящее время он проживает в Швейцарии. Компания Sqwin SA выступает официальным патентообладателем. Датой регистрации патента названо 23 апреля 2019 года, тогда как датой начала отсчета действия патента - 2 декабря 2013 года.
Сервис Samsung Pay был впервые запущен в Южной Корее 20 августа 2015 года. Позднее, 28 сентября того же года, он появился в США. В России сервис дебютировал 29 сентября 2016 года. Это может указывать на то, что первенство патента, в случае отсутствия в нем противоречий, может распространяться только на Россию.
Эксперты не исключают, что если Samsung не удастся отменить это судебное решение, то под угрозу запрета могут попасть сервисы Apple Pay и Google Pay. По всей видимости, правообладатель требует отчисления роялти в свою пользу за пользование патентом на территории РФ. Однако о его сумме не сообщается.
Еще в августе старший партнер юридической фирмы «Интеллект» Максим Лабзин называет решение суда мотивированным. «Если он будет поддержан, внедрение сервиса без внесения каких-либо изменений будет невозможно в России, независимо от того, работает ли он на устройствах, проданных до решения суда или после», - сказал он. По словам юриста, у Samsung есть три сценария: оспорить решение в суде более высокой инстанции, поставить под сомнение нововведение патента или прийти к соглашению с истцом, например, купив лицензию.