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AMD Ryzen 6000 превзошел Iris Xe DG1 и GeForce MX350 в тестах

21 октября 2021, 11:54




В гонку за первенство на рынке процессоров с поддержкой памяти DDR5, похоже, пришла компания AMD. Она готова потеснить Intel. Ее приход связывают прежде всего с выпуском процессоров AMD Ryzen 6000 (Rembrandt), построенных на ядрах Zen 3+ с графикой Navi 2 (RDNA 2).

С точки зрения вычислительных возможностей эти чипы сохранят прежний набор ядер, что и серия Ryzen 5000 (Cezanne). Прирост производительности следует ожидать в первую очередь за счет роста тактовой частоты.

AMD Ryzen 6000 превзошел Iris Xe DG1 и GeForce MX350 в тестах


На днях в архиве игрового синтетического бенчмарка UserBenchmark были обнаружены ссылки на тесты с участием AMD Ryzen 6000 (Rembrandt) на базе мини-компьютера Corsair Xenomorph. Автор теста не указал точную спецификацию использованного им испытательного образца, оставив только имя 100-000000518-41_N. Можно высказать предположение, что в тестах использовался Ryzen 7 6800H или Ryzen 9 6900HS/HX. Тест UserBenchmark распознал наличие восьми вычислительных ядер и 16-поточную систему обработки.

По имеющимся данным видно, что процессор был установлен в сокет FP7, который должен стать новой площадкой для серии Ryzen 6000.

Согласно отчету, прогоны процессора Zen 3+ выполнялись на базовой частоте 3,1 ГГц и в разгонном режиме 3,9 ГГц, хотя формально на данных процессор была указана частота разгона 4,1 ГГц.

AMD Ryzen 6000 превзошел Iris Xe DG1 и GeForce MX350 в тестах


Согласно результатам, Ryzen 7 5800H (Cezanne) превзошел таинственный образец Ryzen 6000 на 19% в одноядерном и на 18% в многоядерном (8 ядер) тесте.

Более низкий результат Ryzen 6000 можно объяснить тем, что данный чип может относиться к ранним инженерным образцам, которые не оптимизированы для типовых нагрузок. Второй вариант объяснения - в тестах использовалась память DDR5-4800 на базе модулей C40 SO-DIMM, т.е. не было поддержки двухканального обмена. Последнее приводило также к увеличению задержки памяти на процессоре Ryzen 6000. Конфигурация Ryzen 7 5800H показала на 13% меньшую задержку памяти по сравнению с чипом Ryzen 6000.

Если судить по результатам тестов, процессор Core i7-11800H (Tiger Lake) превосходит образец Ryzen 6000. Его результаты на одноядерном и восьмиъядерном тестах были выше на 45% и 34%, соответственно, чем у образца Zen 3+. В то же время отмечается, что результаты замеров задержки памяти на Core i7-11800H были на 3% выше, чем у процессора Ryzen 6000.

AMD Ryzen 6000 превзошел Iris Xe DG1 и GeForce MX350 в тестах


Что касается поддержки графических операций, то таинственный Ryzen 6000 показал результаты, несильно отличающиеся от iGPU RDNA 2, оснащенного 512 Мбайтами памяти.

Отмечается, что IGPU RDNA 2 превзошел Intel Iris Xe DG1 в тестах Lighting, Reflection и Gravity на 25%, 382% и 7%, соответственно. Iris Xe DG1 был сильней RDNA 2 iGPU в тесте MRender с отрывом в 201%.



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