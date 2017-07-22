Популярный производитель игрушек компания Fisher-Price выпустила телефон для детей - Fisher-Price Chatter Telephone. Хотя это игрушка, но она действующая. Эта игрушка может стать любимой для ребенка. Она позволит ему разговаривать и с родителями, и с бабушками, и с друзьями. Сильное радиоизлучение, которое встречается у обычных мобильных телефонов, отсутствует.
Новый телефон можно использовать безопасно как полноценный детский аппарат для разговоров через Bluetooth. Безопасность гарантирует бренд Fisher-Price, которому насчитывается уже более 90 лет.
Внешне новинка ничем не отличается от игрушки. Но благодаря тому, что он поддерживает связь Bluetooth, его можно подключить к любому смартфону. Теперь ребенок сможет совершать и принимать звонки со своего Chatter Telephone. Все по-взрослому.
Ребенок сможет набирать телефонные номера друзей с помощью вращающегося диска и болтать с ними, используя родительский телефон. Он может включить функцию громкой связи, что делается очень просто - путем нажатия на красную кнопку под устройством для набора номера.
В спецификации указано, что внутри аппарата находится аккумулятор емкостью 500 мАч. Его заряда достаточно, чтобы проработать до 9 часов в режиме разговора. С задней стороны находится порт для зарядки (Micro USB или USB-C).
Поскольку стандартный радиус действия Bluetooth составляет около 10 метров (до 30 м), то разговаривать можно и на улице, и на удалении. Игрушечный телефон совместим с устройствами на базе iOS и Android.