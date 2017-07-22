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У Ким Кардашьян обнаружили наушники Beats Fit Pro до их официального выпуска

21 октября 2021, 13:08




На днях известную знаменитость Ким Кардашьян сфотографировали во время прогулки. При тщательном изучении снимков эксперты обнаружили, что кинодива носит фиолетовую версию наушников, в которых эксперты узнали еще невыпущенную модель Beats Fit Pro. Ее официальный анонс намечен только на 1 ноября. Фактически удалось впервые увидеть Beats Fit Pro в реальном мире во время их использования.

Как и Beats Studio Buds, выпущенные несколько месяцев назад, новая модель наушников Beats Fit Pro довольно сильно выступает из уха. В то же время у нее есть «крылышки», которые помогают комфортно удерживать гаджет в ухе, давая возможность снизить оказываемое на ушной канал давление.

У Ким Кардашьян обнаружили наушники Beats Fit Pro до их официального выпуска


Ожидается, что Beats Fit Pro получат поддержку активного шумоподавления (ANC) и режима прозрачности, который позволяет слышать все, что происходит снаружи. Похоже, на внешней стороне будут размещены элементы управления, как и на Beats Studio Buds, а также логотип Beats «b».

У Ким Кардашьян обнаружили наушники Beats Fit Pro до их официального выпуска


По слухам, новое поколение Apple AirPods Pro будет очень сильно напоминать Beats Studio Buds или Beats Fit Pro. Но такие наушники от Apple появятся не раньше следующего года в отличие от скорого выхода на рынок аксессуара Beats.

У Ким Кардашьян обнаружили наушники Beats Fit Pro до их официального выпуска




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников vivo TWS 2e. Наряду с vivo TWS 2 ANC, новые vivo TWS 2e стали первыми внутриканальными TWS-наушниками vivo. Они получили относительно доступный для подобного класса устройств ценник, при этом предлагая качественные 12,2-дюймовые динамики в сочетании с полноценной функцией Multipoint. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников vivo TWS 2e: качественный звук и функция Multipoint".

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