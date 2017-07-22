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Запуск Android-приложений в Windows 11 становится реальностью

21 октября 2021, 13:48




Многим памятна презентация Windows 11 и объявленная там одна из наиболее интересных функций, связанная с возможностью бесшовного запуска Android-приложений в операционной среде Windows 11.

Ажиотаж вокруг этой новости тогда быстро стих, когда Microsoft объявила, что поддержка мобильной платформы Android в Windows 11 не будет доступна с первого дня запуска Windows 11. Некоторые эксперты предположили тогда, что задержка может затянуться надолго, а запуск может и вообще не состояться. Но внезапно появились признаки того, что эта функция может появиться совсем скоро.

Запуск приложений Android в Windows 11 стал превращаться в реальность


Сюрприз поджидал тех, кто сумел получить инсайдерским путем новое бета-обновление Windows 11. Как оказалось, там появилась возможность для загрузки и установки Android-приложений на устройство под Windows 11. В то же время сразу же выяснилось множество деталей, о которых раньше не упоминалось.

Прежде всего, оказалось, что слова «загрузка и установка приложений для Android» не относятся к привычному обращению к интернет-магазину приложений Google Play Store. Вместо этого, Android-приложения можно загрузить в Windows только через Windows Store. Там доступны для выбора приложения, которые были допущены в рамках партнерства с магазином приложений Amazon Store.

В то же время Microsoft подтвердила, что будет разрешено загружать APK-файлы и устанавливать Android-приложения вручную, т.е. обходным путем можно будет также установить приложения, которые есть только в Google Store.

В настоящее время в Windows 11 доступны только около 50 приложений под Android. В основном там представлены мобильные игры, детский контент и приложения Amazon Kindle и Comics.

Запуск приложений Android в Windows 11 стал превращаться в реальность


Поддержка Android-приложений выстроена на платформе "Windows Subsystem for Android" аналогично поддержке Windows Subsystem for Linux. Фактически запуск проектов Android Open Source Project (AOSP) происходит через виртуальную машину Hyper-V. При этом устанавливаются связи с runtime-бибилотеками и API-интерфейсами через их соответствующие эквиваленты в Windows. Поддержка распространяется не только на Windows 11, запускаемую на компьютерах с процессорами Intel и AMD, но также и на ARM-устройства, работающие на базе процессоров Qualcomm.

Такая сложная схема запуска, как считается, не должна мешать запускать эти Android-приложения. Как заявляет Microsoft, в этом случае используется runtime-посткомпилятор Intel Bridge Technology, который позволяет работать на машинах x86-64 с приложениями, предназначенными для других архитектур.

Пока нет точных сроков появления поддержки Android в Windows 11, но видно, что работы в этом направлении ведутся.



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