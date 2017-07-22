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MSI: память DDR5 будет дороже DDR4 на 50-60% на старте продаж

21 октября 2021, 17:53




Компания MSI разместила в своем официальном блоге сообщение с оценкой цен на будущие модули памяти стандарта DDR5. По оценкам аналитиков MSI, на момент начала продаж память нового стандарта DDR5 будет дороже памяти предыдущего стандарта DDR4 на 50-60%. По их мнению, потребуется около двух лет, прежде чем цены на DDR5 снизятся до уровня нынешних цен на DDR4.

Производители материнских плат уже приступили к раскрытию дизайна своих новых продуктов. Официальный старт нового поколения материнских плат связывают с 4 ноября - в этот день будет снято официальное эмбарго на продажу процессоров Intel Alder Lake и материнских плат Z690.

MSI: память DDR5 будет дороже DDR4 на 50-60% на старте продаж


В то же время производители модулей памяти уже более трех месяцев ведут поставки новых модулей памяти розничным продавцам. Память, которая попала в первые поставки, имела стандартную скорость 4800 MT/s (согласно спецификации JEDEC). На текущий момент это - нижняя граница скоростей, которые будут поддерживать материнские платы Intel Z690.

Согласно предварительным оценкам, процессоры Alder Lake существенно выиграют от последующего перехода на более быструю память, которая будет иметь производительность, равную 6200 МТ/s и выше. Но этот переход приведет к дальнейшему росту розничных цен на память DDR5.

Если сравнивать с прошлым, то переход на новый, более высокоскоростной стандарт памяти оценивался раньше в росте цен на 30-40% по сравнению с предыдущим поколением. Однако на этот раз в состав памяти DDR5 входят дополнительные компоненты - это также способствует росту расходов и, соответственно, цен. По этой причине аналитики MSI назвали границу 50-60% по сравнению с ценами на DDR4.

Известно, что материнские платы серии Intel Z690 будут поддерживать память обоих стандартов (DDR4/DDR5). Однако это будет не архитектурное решение, а системное. Другими словами, при покупке новых материнских плат придется выбирать, какую память планируется устанавливать в них.



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