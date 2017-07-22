Компания Wemax, входящая в группу Xiaomi, анонсировала выпуск двух лазерных проекторов Wemax Go и Wemax Go Pro, работающих на технологии ALPD. Оба проектора предназначены для портативной демонстрации, отличаются повышенной компактностью и имеют толщину всего 1 дюйм (2,54 см.). Питание осуществляется от внешнего USB-аккумулятора, емкости которого достаточно для четырех часов работы данных моделей.
Компания Xiaomi является давним амбассадором технологии лазерного флуоресцентного отображения ALPD (Advanced Laser Phosphor Display). Эта технология отличается насыщенным и четким изображением, благодаря созданию повышенной яркости и улучшенному контрасту. Благодаря ей, устройство получается компактным, а срок его службы значительно продлевается.
Принцип работы предусматривает использование лазера на основе GaN. С его помощью выполняется подсветка флуоресцентной подложки для получения одного или нескольких основных цветов, создавая изображение. Благодаря высокой направленности лазера, его пятно удается фокусировать на участке в несколько микрон, добиваясь высокой точности в передаче картинки.
Стандартный проектор Wemax Go имеет разрешение 480p при яркости 300 ANSI люмен. Старшая модель Wemax Go Pro позволяет получить полное разрешение 1080p при яркости 600 ANSI люмен.
Оба проектор обеспечивают 102% цветовое покрытие по стандарту Rec.709. Используя встроенное соединение Wi-Fi, можно дублировать на экран изображение с мобильного устройства, в том числе со смартфона
Wemax Go позволяет проецировать изображение на экран размером до 100 дюймов (2,54 м), Wemax Go Pro - до 120 дюймов (3,05 м).
На оба проектора предоставляется гарантия на 25 000 часов работы.
Они будут продаваться через Indiegogo за 299 и 599 долларов (21 200 и 42 500 руб.), соответственно.
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