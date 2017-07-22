Компания Huawei Consumer Business Group представила на российском рынке ноутбук HUAWEI MateBook 14s. Отмечается его стильный и современный вид, ориентация на деловое применение, а также предустановка движка мобильных приложений Huawei, улучшенный набор функций и технологии для повышения продуктивности.
Ноутбук выполнен в тонком металлическом корпусе. Обращает на себя внимание фирменный безрамочный экран HUAWEI FullView с узкими рамками (6,3/4,4 мм сверху и по бокам). Встроенная веб-камера располагается на экране ноутбука. Сенсорный экран отслеживает касания по 10 точкам, занимает 90% поверхности и имеет «рабочее» соотношение сторон 3:2. Эта пропорция снова становится популярной благодаря высокому удобству для делового применения: работы с документами, таблицами и различными приложениями, включая браузеры.
2,5K-экран отличается высокой детализацией и разрешением 2520х1680 пикселей при плотности 213 ppi. Реалистичность картинки гарантируется поддержкой 100% цветовой палитры sRGB. Максимальная яркость доходит до 400 нит при контрастности до 1500:1.
Экран HUAWEI MateBook 14s поддерживает частоту обновления до 90 Гц. Предусмотрено быстрое переключение в режим 60 Гц для снижения расхода энергии. Ноутбук имеет сертификаты защиты зрения TÜV Rheinland.
Внутри HUAWEI MateBook 14s установлены процессор Intel Core i7-11370H 11-го поколения с графикой Intel Iris Xᵉ и оперативная память объемом 16 Гбайт. Максимальная потребляемая мощность (TDP) процессора составляет 45 Вт. Ноутбук комплектуются твердотельным накопителем NVMe PCle SSD емкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт. Эта конфигурация сертифицирована по стандарту Intel Evo.
За эффективный отвод тепла отвечает усовершенствованная система охлаждения HUAWEI Shark fin. Установлен вентилятор с ультратонкими S-образными лопастями, что обеспечивает низкий уровень шума (до 25 дБ).
Внутри HUAWEI MateBook 14s также находится аккумулятор емкостью 60 Вт*ч. Его хватает на 13 ч работы в режиме воспроизведения видео в разрешении 1080р. Для зарядки батареи, достаточной для трех часов работы, требуется всего 15 минут.
Аудиосистема выстроена на базе двух высокочастотных и двух низкочастотных динамиков, создающих объемный звук по технологии HUAWEI SOUND. Расположенные по краям корпуса микрофоны способны улавливать голос на расстоянии до 5 м. Высокое качество звука обеспечивает применение технологии Personal Voice Enhancement, позволяющей устранять окружающие шумы и усиливать на их фоне голос.
При разработке этой модели было уделено много внимания развитию фирменной технологии тактильной обратной связи Soft-Landing. Она обеспечивает достаточную амортизацию при каждом нажатии клавиши клавиатуры, а благодаря увеличенному ходу клавиш в 1,5 мм можно быстро и комфортно набирать даже объёмные тексты.
Среди других инновационных функций - система разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Поддерживаются подключения Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. Набор портов охватывает USB 3.2 Gen1, HDMI, два порта USB-C и многофункциональный аудиоразъём 3,5 мм. Второй порт USB-C поддерживает интерфейс Thunderbolt 4.
HUAWEI MateBook 14s будет представлен в России в классическом цвете «космический серый» и в оттенке «зелёный шалфей».
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