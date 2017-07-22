Microsoft представила новую утилиту в составе обновленного набора PowerToys. Как ни странно, утилита до сих пор не получила название, хотя ее функция уже известна: повышение удобства работы с указателем мыши.
По замыслу разработчиков, эта утилита призвана упростить поиск указателя мыши на экране с высоким разрешением. Microsoft уже давно встречается с многочисленными нареканиями со стороны пользователей, упрекающим компанию в том, что заметить указатель мыши на экране становится все сложнее и сложнее.
Отмечается, что иногда указатель теряется среди открытых окон и найти его становится невозможно. Указатель плохо виден также при ярком внешнем освещении.
Наибольшие проблемы испытывают пользователи со слабым зрением. Проблема настолько серьезная, что люди не в состоянии пользоваться компьютером из-за того, что не могут быстро отыскать указатель мыши на экране.
Как выяснилось, работа новой функции связана с выделением указателя мыши кольцами при нажатии определенной кнопки. Как заявил Клинт Руткас, руководитель подразделения, занимающегося разработкой утилит в составе Powertoys, «этот прием лучше всего помогает и днем, и ночью».
Новая утилита пока недоступна в общем пакете Powertoys. С ней смогли ознакомиться только отдельные пользователи, участвующие в экспериментальных программах по развитию PowerToys. Microsoft обещает, что в самом ближайшем будущем новый инструмент появится в широком доступе.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".