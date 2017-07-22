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Легендарная игра God of War появится на настольных ПК в начале следующего года

22 октября 2021, 15:52




Культовая серия компьютерных игр God of War выйдет в версии для настольных ПК уже 14 января 2022 года. Серия выполнена в экшн-жанрах hack and slash и action-adventure. Она появится на платформах Steam и EGS. Об этом объявила компания Sony Interactive Entertainment - издатель этой игры.

Сюжет игры основан на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем выступает спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам.

Легендарная игра God of War появится для настольных ПК 14 января 2022 года


Впервые игра была выпущена 20 апреля 2018 года для платформы PlayStation 4. Разработку основных сюжетов игры ведет студия Santa Monica Studio, калифорнийский филиал Sony Interactive Entertainment. По состоянию на август 2021 года в мире было продано 19,5 млн копий God of War.

С выпуском на ПК издатель ожидает серьезного притока новых игроков, а также перешедших с платформы PS. Со своей стороны геймеры рассчитывают, что God of War для ПК станет лучше, чем когда-либо прежде. Их интерес подогревает заявление Sony, согласно которому компания собирается «использовать мощное оборудование, предлагаемое платформой настольных систем, для создания уникального захватывающего геймплея».

Это может означать, что игроки на ПК смогут насладиться «всем потенциалом кинематографической съемки без обрезки, которая следит за приключениями Кратоса и Атрея в разных сферах». Ожидается, что будут использованы все возможности разрешения 4K с разблокированной частотой кадров.

Версия God of War для настольных компьютеров будет поддерживать все многообразие доступных для ПК графических опций и предустановок. Это предоставит более точную настройку с учетом возможностей доступного технического оборудования и игрового опыта. В длинный список поддерживаемых опций попали отработка теней с более высоким разрешением, улучшенные отражения, поддержка DLSS, поддержка сверхшироких экранов 21:9 и многое другое.



Ожидается, что игроки, которые приобретут настольную версию God of War, смогут также получить множество бонусных игровых материалов. В их число вошли:

  • Death's Vow Armor Sets for Kratos and Atreus - Комплекты доспехов «Клятва смерти» для Кратоса и Атрея
  • Exile's Guardian Shield Skin - Защитный щит воина
  • Buckler of the Forge Shield Skin - наклейка на щит
  • Shining Elven Soul Shield Skin
  • Dökkenshieldr Shield Skin -

Цена предзаказа игры God of War в Steam - 39,99 фунтов стерлингов (3900 руб.)



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