Как сообщает Bloomberg, американская компания SiFive, разработчик и поставщик коммерческих процессоров на архитектуре RISC-V, отклонила предложение Intel о своей покупке. Предложение о покупке SiFive поступило от Intel еще в июне, но переговоры закончились безрезультатно.
По данным из различных источников, Intel предлагала владельцам стартапа Sifive продать компанию за 2 млрд долларов, но они посчитали эту сумму не соответствующей достигнутому уровню. Последний раз компания Sifive оценивалась в 2020 году, во время инвестиционного раунда. Тогда ее оценка составила 500 млн долларов.
По слухам, руководство SiFive приняло решение о выходе компании на IPO (первичное публичное размещение акций) или быть проданной другому инвестору, который будет готов предложить более крупную сумму.
Причиной отказа называют то, что руководству компании SiFive могло не понравиться, как Intel планирует развивать наработки SiFive. Они до сих пор не были отражены в ее дорожной карте. Привлекательность используемой компанией SiFive открытой архитектуры RISC-V состоит в том, ее продукты не требуют добавлять в себестоимость лицензионные платежи. Они составляют значительную долю в разработках других архитектур, в том числе ARM.
В компании SiFive, по всей видимости, решили, что Intel придерживается иного стратегического решения: не развивать технологию SiFive, а наоборот, увести ее достижения с рынка, чтобы не иметь конкурента для своих технологических разработок в будущем.
Как сообщает Tom's Hardware, процессоры Sifive имеют ограниченную область применения на фоне чипов архитектуры Intel x86. Но они затрагивают важные для Intel направления: персональные компьютеры, серверы.
В ответ на такую позицию Intel руководство SiFive решило сохранить независимость.
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