Известный американский разработчик видеоигр, дизайнер, художник, композитор и музыкант Эрик Бароне (известный многим под псевдонимом ConcernedApe), представил свою следующую игру под названием Haunted Chocolatier.
Эрик Бароне хорошо известен игровому миру по своей прошлой игре Stardew Valley - ролевой игре в жанре симулятора жизни фермера. Она была разработана Бароном для Windows в 2016 году и позднее была портирована на множество платформ, включая macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.
Игру Stardew Valley хвалили прежде всего за создание уникального, полностью независимого геймплея. Бароне сделал там в той игре все сам - персонажей, диалоги, музыку и анимацию. В 2020 году он объявил, что приступил к разработке ряда новых игр, но по крайней мере две из них, как было объявлено, будут связаны корнями со «вселенной» Stardew Valley. Наконец недавно Бароне объявил, что в разработке находится игра под названием ConcernedApe's Haunted Chocolatier. Игра находится на ранее стадии разработки, поэтому говорить о ее дате выхода пока рано.
«После того, как я посвятил 10 лет своей жизни Stardew Valley, наконец-то пришло время объявить о моей следующей игре. Она называется ConcernedApe's Haunted Chocolatier («Шоколадное царство с привидениями от ConcernedApe»)», - заявил разработчик.
Как отметил Бароне, в его прежней игре Stardew Valley «основное внимание уделялось обыденному: жизни за счет обработки земли, выращиванию продуктов питания и взаимоотношениям с людьми и природой». В следующей игре он хочет исследовать более фантастические возможности,... получать «впечатления, которые выводят вас за рамки обычного». Вот тут-то и появляется «волшебный шоколад с привидениями», как можно вольно перевести название Haunted Chocolatier.
Уже появилось первое игровое видео. При просмотре можно получить первое представление об игровом процессе и дизайне Haunted Chocolatier. Видно, что некоторые детали очень напоминают Stardew Valley.
Игроку предстоит участвовать в соперничествах в стиле Stardew Valley, чтобы собирать призы, помогающие строить «шоколадный бизнес». Потребуется заниматься проектом строительства симпатичного шоколадного магазинчика, внутри которого будут жить призраки.
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