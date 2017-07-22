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Apple пока не удается запустить свой автомобильный бизнес

22 октября 2021, 21:55




Apple, похоже, пока не удается запустить автомобильный бизнес. Ранее агентство Reuters сообщало, что компания ведет переговоры с двумя китайскими производителями аккумуляторных батарей - CATL и BYD. Предметом переговоров были вопросы, связанные с поставками аккумуляторов для будущих электромобилей Apple. По слухам, эти переговоры зашли в тупик.

Apple пока не удается запустить свой автомобильный бизнес


Как сообщает Reuters, ссылаясь на три независимых друг от друга источника, китайские компании CATL и BYD отказались создавать совместные с Apple производственные группы и переносить производство в США. Они также отказались от вложения инвестиций в строительство заводов на американской территории. Как известно, Apple намерена разместить на территории США хотя бы часть производственных мощностей, где будут выпускаться аккумуляторы для ее автомобилей.



Интерес к переговорам именно с этими компаниями со стороны Apple диктуется ее намерением использовать литий-железо-фосфатные (LFP) батареи взамен более дорогих литиевых батарей. Интерес Apple понятен: LFP-батареи дешевле в производстве, чем более дорогие литиевые батареи, для производства которых необходимы кобальт и никель.

Интерес к компаниям CATL и BYD продиктован тем, что они обладают технологиями, позволяющими производить более совершенные аккумуляторы LFP, чем конкуренты. Батареи этих компаний отличаются более высокой производительностью, сроком службы и плотностью накопления энергии.

Компания CATL является ведущим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей. Она поставляет батареи, например, для автомобилей Tesla. В то же время она неохотно идет на переговоры по строительству завода в США из-за опасений в его нерентабельности и геополитической напряженности.

Компания BYD уже имеет завод по производству железо-фосфатных аккумуляторов в Ланкастере (шт. Калифорния). Однако строить еще один завод, который будет поставлять продукцию исключительно для Apple, компания отказалась.

Компания CATL также сочла «невозможным» выделять специальную команду разработчиков для работы исключительно на проект Apple из-за отсутствия в достаточном количестве необходимых специалистов.

Apple пока не удается запустить свой автомобильный бизнес


В сложившейся ситуации Apple вынуждена начать переговоры с японскими поставщиками аккумуляторов, таких как Panasonic.



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