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Intel Core i9-12900HK 12-поколения (H55) оказался лучше новейшего Apple M1 Max

25 октября 2021, 10:03




Как сообщает издание Wccftech, некоторым исследователям удалось принять участие в закрытых тестах ноутбука на базе нового мобильного процессора Intel Core i9-12900HK 12-поколения (H55), выпуск которого намечен на первый квартал 2022 года. Вместе с ним появятся также очень ожидаемые рынком дискретные видеокарты Arc Alchemist. Согласно результатам закрытого тестирования в Geekbench, новый процессор Intel оказался производительнее всех конкурентов на рынке.

Ноутбук, который использовался для тестирования, еще не выпущен, а результаты проведенного тестирования отсутствуют в общедоступной официальной версии базы данных Geekbench. Это позволяет сделать вывод, что тест проводился в рамках внутренней процедуры тестирования Intel или производителя ноутбука. Его результаты стали всеобщим достоянием только благодаря скриншотам.

Intel Core i9-12900HK 12-поколения (H55) оказался лучше новейшего чипа Apple M1 Max


Процессор Intel Core i9-12900HK несет 14 ядер и обслуживает 20 потоков команд. Он относится к семейству Alder Lake, точнее его наиболее производительной части Alder Lake-P. Ожидается, что в будущем появится также еще и серия Alder Lake-S с чипами, оснащенными 16 ядрами и 24 потоками.

Intel Core i9-12900HK 12-поколения (H55) оказался лучше новейшего чипа Apple M1 Max


Как показывает скриншот теста, базовая частота процессора Core i9-12900HK составляет 2,9 ГГц. Эксперты объясняют этот выбор параметрами работы энергоэффективных ядер. Максимальная частота указана как «371 МГц», что явно является ошибкой. Возможно, речь идет о частоте 3,71 МГц, поскольку код в названии процессора указывает на возможность его разгона.

По результатам тестирования, чипу удалось продемонстрировать наивысшую производительность из всех известных мобильных процессоров, включая продукты серии Tiger Lake-H45 и мобильные Zen3. Он оставил позади даже новый чипсет Apple M1 Max, не так давно представленный купертиновцами.

Новый процессор Intel показал результат 1851 баллов в одноядерных операциях и 13256 баллов - в многоядерных.

Intel Core i9-12900HK 12-поколения (H55) оказался лучше новейшего чипа Apple M1 Max


Хотя Apple и хвасталась, что ей удалось добиться существенного прироста графической производительности SoC, вычислительная производительность M1 Max осталась на уровне M1. В настоящее время она представлена в базе данных Geekbench несколькими результатами, лучшим из которых является: 1785 баллов при одноядерном тестировании и 12761 баллов - при многоядерном.

Intel Core i9-12900HK 12-поколения (H55) оказался лучше новейшего чипа Apple M1 Max




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