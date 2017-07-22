VR-очки Huawei VR Glass 2-го поколения уже скоро выйдут на рынок. Новостью о предстоящем выпуске гаджета поделился информатор под ником Teme@RODENT950, сообщивший об этом через Twitter.
Пока это только слухи, но они имеют под собой веские основания. Анонс новинки ожидался еще в декабре 2020 года, но сроки выхода, как видно, были серьезно сдвинуты.
Huawei выпустила свои первые очки виртуальной реальности Huawei VR Glass еще в 2019 году. Год спустя, в октябре 2020 года, на рынке появился полный комплект Huawei VR Glass 6DOF Game Set. В его состав вошли VR-очки вместе с новыми контроллерами для управления 360º. Были также улучшены многие функции VR-очков. Именно тогда разработчики сообщили в кулуарах, что анонс более мощной и переработанной модели очков VR Glass второго поколения может состояться уже в декабре 2020 года.
Известно, что до конца года Huawei планирует выпустить несколько продуктов. Одним из них должен стать складной смартфон. И, похоже, что именно с этим гаджетом будут представлены и новые VR-очки китайского производителя.
Пока о новом устройстве известно совсем мало. Модель VR-очков первого поколения была выпущена по цене 470 долларов, но эксперты полагают, что стоимость обновленной модели очков может оказаться выше.
В то же время уже известно, что набор Huawei VR Glass 2-го поколения будет называться Huawei VR Glass 6DOF Game Set. Внешне новые VR-очки будут похожи на предшественника. Главным отличием станут две предназначенные для отслеживания камеры поверх очков. Будет обновлен и контроллер гаджета. Если раньше он больше напоминал контроллер в составе VR-платформы Google Daydream, то теперь ожидается больше аналогий с VR-системой Oculus Quest. В то же время отмечается, что вместо двух кнопок и джойстика у нового контроллера Huawei появятся три кнопки.
VR-очки Huawei VR Glass первого поколения были оснащены двумя 2,1-дюймовыми ЖК-дисплеями с комбинированным разрешением 3200х1600 пикселей и частотой обновления до 90 Гц. Она менялась в зависимости от подключенного устройства. Модель первого поколения весила всего 166 граммов, что достигалось благодаря отсутствию встроенной батареи. Имели также две корректирующие линзы с диоптриями для регулировки фокуса для людей со слабым зрением.
Очки были совместимы не только с собственными смартфонами Huawei, но и с настольными и мобильными системами на базе Windows. Эксперты рассчитывают увидеть эту функцию и у преемника. Гарнитура может питаться от внешнего источника, например, от подключенного телефона, компьютера или пауэрбанка.