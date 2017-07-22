Компания Redmi подтвердила, что уже на этой неделе, 28 октября, она представит свои новые смартфоны серии Redmi Note 11. Их характеристики еще не объявлены, но на сайте jd.com уже начались предпродажи Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+.
Самой яркой особенностью новых смартфонов называют блок задних камер. Но именно об их характеристиках известно меньше всего.
В то же время уже известно, со слов информатора Digital Chatstation, что разработчик решил не устанавливать популярный для большинства телефонов среднего класса чипсет Snapdragon 778G и взамен него использовать платформу Dimensity 920. В компании с ней будет предложено несколько конфигураций памяти: 6 + 128 Гбайт, 8 + 128 Гбайт и 8 + 256 Гбайт.
Redmi Note 11 Pro+ станет первым смартфоном линейки Redmi с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Младший Note 11 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Ранее она уже встречалась у модели Note 10 Pro 5G.
Redmi Note 11 Pro+ получит сдвоенные аккумуляторные элементы, соединенные последовательно. Это позволит понизить напряжение одного элемента питания, сделав зарядку более безопасной.
Ожидается появление мощной системы жидкостного охлаждения материнской платы. Для лучшего отвода тепла будет использоваться графитовое покрытие.
Среди других функций называют NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, поддержку 90 кадр/сек в большинстве игр жанра MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), 3,5-мм аудиоразъем, ИК-датчик и стереодинамики со звуком от JBL.
Экраны смартфонов будут изготовлены на базе AMOLED-панели Samsung с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и поддержкой цветовой гаммы DCI-P3. Селфи-камера разместится в крошечном отверстии в центре дисплея диаметром всего 2,96 мм.