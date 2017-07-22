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AMD готовит 500-Вт ускоритель MI250X производительностью 47,9 TFLOPS

25 октября 2021, 13:05




Как стало известно из твита информатора под ником ExecutableFix, компания AMD собирается расширить свою линейку графических ускорителей, добавив в нее более мощную модель MI250X. Она будет значительно быстрее ныне выпускаемых ускорителей MI60 и MI100, мощность которых составляет 300 Вт. Мощность нового ускорителя MI250X (TDP) окажется на уровне 500 Вт.

В основе нового ускорителя используется микроархитектура CDNA2, выстроенная на существующем технологическом узле по нормам 7 нм. Сам ускоритель будет относиться к поколению Aldebaran.

AMD готовит к выпуску 500 Вт ускоритель MI250X мощностью 47,9 TFLOPS


Кроме новой мощной модели MI250X, AMD собирается выпустить и более доступный ускоритель MI250, однако его характеристики до сих пор неизвестны. Нет также информации о его отличиях от MI250X.



Согласно утечкам, которые были опубликованы информатором ExecutableFix, ускоритель MI250X содержит колоссальное количество вычислительных блоков - 110. В пересчете на потоковые процессоры получается 7040 штук, их рабочая частота составит 1,70 ГГц. Ускоритель будет оснащаться 128 Гбайт высокоскоростной памяти HBM2E.

Он обеспечит производительность в 47,9 TFLOPS в операциях с двойной точностью (FP64) и 47,9 TFLOPS - с одинарной точностью (FP32). Производительность ускорителя в операциях с половинной точностью (FP16 и BFLOAT16) составит 383 TFLOPS.

AMD готовит к выпуску 500 Вт ускоритель MI250X мощностью 47,9 TFLOPS


По оценкам экспертов, в 2022 году семейство ускорителей AMD MI200 «Aldebaran» будет на равных соперничать с ускорителями Intel «Ponte Vecchio» Xe-HPC и NVIDIA Hopper H100.



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