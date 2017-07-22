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Анонс корпуса SilverStone SUGO 16 Mini-ITX: куб для настоящих геймеров

25 октября 2021, 16:41




Компания SilverStone представила компактный компьютерный корпус SUGO 16 стандарта Mini-ITX. Он имеет форму куба черного или белого цвета и предназначен для игровых компьютеров. Габаритные размеры корпуса: 200 (Ш) x 232 (В) x 280 (Г) мм. Вес - 2,66 кг.

Анонс корпуса SilverStone SUGO 16 Mini-ITX: черный или белый куб для настоящих геймеров Анонс корпуса SilverStone SUGO 16 Mini-ITX: черный или белый куб для настоящих геймеров


Корпус этого форм-фактора позволяет устанавливать материнские платы формата Mini-ITX или Mini-DTX. На переднюю панель вынесен отсек, позволяющий разместить графическую карту. При расчете его свободного места следует принимать, что максимальное удаление от других элементов внутри корпуса составляет 27,5 см (максимальная высота карты - 14,7 см).

Выбор блока питания простирается между ATX или SFX. При использовании блока питания ATX максимальная высота процессорного кулера ограничена 8,5 см. Этого размера достаточно для установки блока AIO или низкопрофильного радиатора с вентилятором. Если же устанавливается блок питания SFX, то свободная высота для кулера увеличивается до 17,2 см, позволяя разместить кулер башенного типа.

Анонс корпуса SilverStone SUGO 16 Mini-ITX: черный или белый куб для настоящих геймеров


При использовании блока питания SFX появляется также свободное пространство для установки радиатора с одним вентилятором вдоль переднего вентиляционного отверстия. Отсек блока питания в этом случае открыт на прокачку воздуха и направлен наружу, к передней панели.

Анонс корпуса SilverStone SUGO 16 Mini-ITX: черный или белый куб для настоящих геймеров


Разъем под кабель питания располагается сзади. На задней панели имеется также перфорированная панель. Здесь могут быть установлены 120-мм вентилятор вытяжного типа, 3,5-дюймовый жесткий диск и 2,5-дюймовый накопитель. Внутри имеется еще один отсек для 2,5-дюймового накопителя.

За лотком материнской платы расположен вырез, позволяющий получить доступ к слоту M.2-2280. Вырез находится с обратной стороны материнской платы Mini-ITX, где обычно устанавливаются накопители M.2-2280.

Анонс корпуса SilverStone SUGO 16 Mini-ITX: черный или белый куб для настоящих геймеров


Цена SilverStone SUGO 16 - 90 долларам (8700 руб.). Он будет поставляться глобально, в том числе в страны Европы.



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