Компания SilverStone представила компактный компьютерный корпус SUGO 16 стандарта Mini-ITX. Он имеет форму куба черного или белого цвета и предназначен для игровых компьютеров. Габаритные размеры корпуса: 200 (Ш) x 232 (В) x 280 (Г) мм. Вес - 2,66 кг.
Корпус этого форм-фактора позволяет устанавливать материнские платы формата Mini-ITX или Mini-DTX. На переднюю панель вынесен отсек, позволяющий разместить графическую карту. При расчете его свободного места следует принимать, что максимальное удаление от других элементов внутри корпуса составляет 27,5 см (максимальная высота карты - 14,7 см).
Выбор блока питания простирается между ATX или SFX. При использовании блока питания ATX максимальная высота процессорного кулера ограничена 8,5 см. Этого размера достаточно для установки блока AIO или низкопрофильного радиатора с вентилятором. Если же устанавливается блок питания SFX, то свободная высота для кулера увеличивается до 17,2 см, позволяя разместить кулер башенного типа.
При использовании блока питания SFX появляется также свободное пространство для установки радиатора с одним вентилятором вдоль переднего вентиляционного отверстия. Отсек блока питания в этом случае открыт на прокачку воздуха и направлен наружу, к передней панели.
Разъем под кабель питания располагается сзади. На задней панели имеется также перфорированная панель. Здесь могут быть установлены 120-мм вентилятор вытяжного типа, 3,5-дюймовый жесткий диск и 2,5-дюймовый накопитель. Внутри имеется еще один отсек для 2,5-дюймового накопителя.
За лотком материнской платы расположен вырез, позволяющий получить доступ к слоту M.2-2280. Вырез находится с обратной стороны материнской платы Mini-ITX, где обычно устанавливаются накопители M.2-2280.
Цена SilverStone SUGO 16 - 90 долларам (8700 руб.). Он будет поставляться глобально, в том числе в страны Европы.