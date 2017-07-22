Анонс новых видеокарт Intel Arc Alchemist должен состояться совсем скоро, в начале 2022 года. Их выхода ждут многие пользователи, ведь они предназначены в первую очередь для геймеров, которые сейчас находятся в непростой ситуации: цены на видеокарты конкурентов - AMD и NVIDIA - завышены.
Новые видеокарты Intel будут построены на базе графического процессора Xe-HPG. Но Intel придется втиснуться в динамичную ценовую ситуацию. Розничные цены на популярные видеокарты серьезно превосходят рекомендованные производителем. Перекос составляет не менее 30-40% в большую сторону. Какие цены установит Intel на свои графические видеокарты? До сих пор это было интригой.
Intel наверняка захочется вписаться в рынок. Компания намерена сделать свои видеокарты доступными на прилавках магазинов. В нынешней непростой ситуации Intel придется назначать завышенные цены, иначе они будут смотреться как демпинговые.
Наконец первые цены названы. Это произошло благодаря тому, что еще 26 марта 2021 года Intel запустила сайт с призовой игрой Xe-HPG Scavenger Hunt. Ее победителям было обещано, что они получат право на первоочередную покупку видеокарт Intel.
В результате было отобрано 300 победителей, которым были разосланы предложения. Первый комплект стоит 900 долларов. Он будет распространен среди 100 победителей. В него вошли купон на покупку видеокарты Arc Premium и шесть месяцев подписки на игровой сервис Xbox Game Pass PC.
Второй призовой комплект достанется оставшимся 200 победителям. Он будет стоить 700 долларов. В нем предлагаются видеокарта Intel Arc Performance Alchemist и три месяца подписки на Xbox Game Pass.
Если принять во внимание, что три месяца подписки Xbox Game Pass стоят 30 долларов, а в призовой пакет включены также еще некоторые другие товары, можно сделать предположение, что видеокарта версии Arc Performance Alchemist будет стоить около 650 долларов, а цена видеокарты Premium Arc Alchemist составит около 825 долларов.
Разумеется, эти приблизительные цифры. Финальные цены могут отличаться на 50-100 долларов от названных в любую сторону, но, скорее всего, в большую.
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