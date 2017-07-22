В сети появились слухи, что после установки недавнего обновления браузера Chrome от 19 октября происходит резкое снижение производительности некоторых моделей твердотельных накопителей. В основном это касается уже старых SSD, работающих на настольных или мобильных компьютерах под Windows 10.
Поскольку информация о снижении производительности не связана с возникновением сбоев в работе систем, подобные оценки можно было бы считать недоказанным или субъективными. Но с аналогичной проблемой столкнулись также исследователи издания HotHardware. Они обнаружили, что при работе с браузером происходит резкое падение производительности дисковых операций на уже устаревшей модели ноутбука ASUS. В компьютере был установлен SSD-накопитель Intel X25-M.
Во время тестирования при работе браузера Google Chrome было обнаружено, что твердотельный накопитель выходит на 100% загрузку и исчерпание своих ресурсов. Браузер начинает работать очень медленно, а ресурсов для повышения скорости обработки на чтение новых Web-страниц нет.
Исследователи сначала предприняли стандартные меры по разгрузке системы хранения. Сначала они провели очистку диска и удаление временных файлов. Затем была предпринята оптимизация TRIM - команд, которые позволяют ОС уведомлять SSD-накопитель, какие блоки данных больше не используются и могут быть переданы для операций записи. Благодаря TRIM-оптимизации, снижается влияние сборки мусора на производительность.
Однако ни одна из предпринятых мер восстановления производительности не помогла. Система вновь и вновь регистрировала 100% исчерпание SSD-ресурсов производительности. Происходящее напоминало ситуацию, что SSD-накопитель пришел к состоянию исчерпания своего срока жизни.
После этого исследователи установили браузер Mozilla Firefox, а также провели тестирование браузера Microsoft Edge, который также работает на движке Chromium, как и Google Chrome. Здесь исследователей ждал сюрприз: ноутбук «словно воскрес» и стал работать с этими браузерами очень быстро. Но когда активным снова становился браузер Chrome, то даже простая навигация по Windows становилась невыносимо медленной.
При тестировании других браузеров было обнаружено, что они оказывают минимальное влияние на SSD. Браузер Microsoft Edge увеличил загрузку SSD только на 2%, причем скачки загрузки не поднимались выше 10%. Влияние Firefox проявлялось примерно точно так же.
Пользователи Chrome давно знают, что этот браузер в период своего активности ведет себя слишком прожорливо и требует большой объем дискового пространства под файлы подкачки и другие системные ресурсы. Это известная особенность браузера. Однако в отношении ноутбука, на котором проводилось тестирование, раньше не наблюдалось серьезных проблем в отношении загрузки SSD-накопителя. Они проявились после установки обновления браузера Chrome до версии 95.0.4638.54 от 19 октября.
На данный момент нет четкого объяснения, почему Chrome вызывает «убийственную реакцию» в отношении некоторых старых SSD-накопителей.
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