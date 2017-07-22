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Анонс Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне

26 октября 2021, 11:21




Компания Sony объявила о выпуске первого смартфона Xperia PRO-I, оснащенного 1-дюймовой сенсорной матрицей Exmor RS с системой фазовой автофокусировки. Ранее аналогичный датчик устанавливался в компактной камере RX100 VII. Теперь технологии беззеркальных камер, в том числе камеры Alpha, впервые появились в смартфоне.

Буква I в названии смартфона Xperia PRO-I происходит от слова «imaging» (визуализация). Она отражает стремление Sony полностью переосмыслить стандарты работы с изображениями.

Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне


Sony Xperia PRO-I ориентирован прежде всего на создателей контента. В их арсенал добавляются премиальный сенсор изображений, 24-мм оптика ZEISS Tessar, новый процессор обработки изображений, расширенные функции автофокусировки, поддержка записи видео в формате 4K/120p и многое другое. Новый смартфон отличается элегантностью и имеет ультратонкий форм-фактор с толщиной корпуса 8,9 мм.

Sony отмечает, что при разработке Xperia PRO-I использовались те же технологии обработки изображений, которые применяются в беззеркальных камерах Sony Alpha - смартфон Xperia PRO-I оснащен процессором BIONZ X for mobile и новым интерфейсным чипом. Новый подход проявился в том числе при выборе сенсора изображений с функцией автофокусировки с определением фазы (AFi). Сенсор Exmor RS типа 1.0 имеет шаг пикселя 2,4 мкм и обеспечивает высокую производительность даже при съемке в условиях слабого освещения.

Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне


Имеется поддержка 12-битной фотосъемки в формате RAW при сохранении высокого динамического диапазона. Камера использует переменную диафрагму (F2.0/F4.0), что позволяет легко менять глубину резкости.

Sony Xperia PRO-I оснащен тремя объективами с антибликовым покрытием ZEISS T*, а также датчиком глубины 3D iToF. В его 24-мм объективе используется оптика ZEISS Tessar. Она позволяет получать изображения высокого разрешения при совсем малых периферийных искажениях, обеспечивая при этом более интенсивную контрастность и высокую резкость.

Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне


Помимо этого смартфон получил 16-мм и 50-мм объективы, которые расширяют возможности авторов для творчества. Установленный датчик 3D iToF помогает вычислять расстояние между камерой и объектом съемки, обеспечивая быструю и точную автофокусировку при любой сцене.

Фазовая автофокусировка в Xperia PRO-I осуществляется по 315 точкам, которые покрывают 90% площади кадра. Это помогает применять различные технологии автофокусировки, включая автофокусировку по глазам в реальном времени у людей и животных. Есть возможность автофокусировки при серийной съемке со скоростью 20 кадр/сек с одновременной автоэкспозицией. Для более четкого захвата быстро движущихся объектов применяется антидисторсионный затвор.

Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне


Для просмотра контента доступен 6,5-дюймовый 4K OLED HDR-дисплей с разрешением 1644x3840 пикселей и соотношением сторон 21:9. Экран имеет частоту обновления 120 Гц, обеспечивает 100% цветовую поддержку в соответствии с требованиями DCI-P3. Он защищен покрытием Corning Gorilla Glass Victus

Смартфон построен на флагманском 5-нм чипсете Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Он оснащен 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт внутренней памяти (UFS 3.1), расширяемой до 1 Тбайт с помощью карты microSD. Вся система работает под управлением ОС Android 11.

Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне


12-мегапиксельный сенсор Exmor RS 24 мм типа 1.0 имеет поле зрения 85° и поддерживает гибридную стабилизацию (OIS/EIS). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и выстроена на базе сенсора Exmor RS 1/4 дюйма с диафрагмой f/2.0. Размер ее пикселя составляет 1,12 мкм, угол обзора - 84°.

Большое внимание было уделено звуку. Для подключения внешних акустических систем имеется стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Внутренняя аппаратура реализует поддержку 360 Reality Audio, аппаратное декодирование, Dolby Atmos, DSEE Ultimate и стереозапись. Система создает пространственный звук 360 Spatial Sound, используется аудиокодек Qualcomm aptX HD.

Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне


Для возможности создания контента в любых условиях многое было сделано для обеспечения высокой водонепроницаемости (IPX5/IPX8) и пылезащищенности (IP6X). Смартфон работает в сетях 5G (sub 6 ГГц) / 4G VoLTE и поддерживает все базовые телеком-технологии: Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, NFC. Имеется разъем USB 3.1 Type-C.

Аккумулятор нового смартфона имеет емкость 4500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт (USB PD). Пользователь может быстро зарядить устройство до 50% всего за 30 минут с помощью входящего в комплект зарядного устройства XZQ-UC1 мощностью 30 Вт. Кроме того, благодаря используемым технологиям, предотвращающим перезарядку устройства, аккумулятор смартфона дольше сохранит свою емкость даже после трех лет использования.

Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне


Sony Xperia PRO-I продается по цене 1799,99 долларов (174 600 руб.). Эта цена распространяется на США, Великобританию и Евросоюз. Цена для российского рынка будет объявлена дополнительно. Смартфон будет продаваться в сети фирменных магазинов Sony и в онлайн-магазине Store.Sony.Ru с доставкой по всей территории России.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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