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Видеокарта NVIDIA RTX A2000 обошла AMD RX 6600 по эффективности майнинга эфира

26 октября 2021, 13:38




Группа исследователей Dizzy Mining провела тесты самой доступной графической карты серии Ampere для рабочих станций - RTX A2000. Она пока отсутствует на рынке и только готовится к выпуску. Оказалось, что эта видеокарта ведет себя более эффективно при майнинге Ether, чем популярная AMD Radeon RX 6600.

NVIDIA RTX A2000 обошла по эффективности майнинга эфира AMD RX 6600


Для сравнения использовались имеющиеся данные о производительности AMD Radeon RX 6600. При майнинге Ethereum она составляет около 30 MH/s. В то же время хешрейт и потребляемая мощность RTX A2000 оказались на уровне 41 MH/s и 66 Вт соответственно.

Видеокарта NVIDIA RTX A2000 выстроена на том же графическом процессоре GA106, что и RTX 3060. Для своей работы RTX A2000 использует 3328 ядра и 6 Гбайт буферной видеопамяти GDDR6, доступ к которой осуществляется по 192-разрядной шине данных. Она также имеет 104 тензорных ядер и 26 ядер RT.

NVIDIA RTX A2000 обошла по эффективности майнинга эфира AMD RX 6600


Полученные результаты интересны еще и тем, что графические карты NVIDIA Ampere пользуются высокой популярностью на рынке и известны своей производительностью в майнинге. Высокий хешрейт достигается благодаря использованию более широкой шины и памяти GDDR6X.

Самую высокую скорость хеширования в Ether и Conflux имеют видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 и 3090; их скорость в 2-3 раза выше, чем демонстрируют конкуренты из лагеря AMD Radeon. Однако названные видеокарты NVIDIA не отличаются хорошей энергоэффективностью. Она оставляет желать лучшего.

NVIDIA RTX A2000 обошла по эффективности майнинга эфира AMD RX 6600


Как показали тесты при майнинге Ethereum, видеокарты RTX A2000 способны выдать при соответствующей настройке производительность 41 MH/s с уровнем потребляемой мощности 66 Вт. Настройка предполагала разгон ядра на 100 МГц, а памяти - на +1500. В испытаниях использовались продукты PNY.

Результаты тестов оказались следующими:

  • AMD RX 6600 XT (спецнастройка): 33 МH/s при 55 Вт (0,59 PPW)
  • AMD RX 6600 Non-XT (спецнастройка): 30 МH/s при 50 Вт (0,61 PPW)
  • NVIDIA RTX A2000 (спецнастройка): 41 МH/s при 66 Вт (0,62 PPW)

Видеокарты NVIDIA RTX A2000 только готовятся к выпуску. Они поступят в продажу в декабре. Их рекомендованная цена - 649,99 долларов (63 000 руб.).

NVIDIA RTX A2000 обошла по эффективности майнинга эфира AMD RX 6600


По всей видимости, эти карты будут пользоваться спросом, потому что обновление Ethereum 2.0 снова отложено на несколько месяцев, поэтому никаких резких изменений в эффективности майнинга пока не предвидится.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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