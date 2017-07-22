Геймеры, профессиональные киберспортсмены и технические энтузиасты получили возможность использовать новые модули памяти XPG LANCER стандарта DDR5. Игровая направленность отразилась в большом внимании, которое производитель уделил выбору компонентов и дизайна.
Как заявили представители XPG (собственный бренд ADATA), новые модули отличаются увеличенной пропускной способностью (из расчета на каждое ядро процессора) и высокой производительностью (до 5200 MT/s).
Новые модули оснащены интегральной схемой управления питанием (PMIC) и средствами контроля целостности памяти (ECC). Эти инструменты помогают повысить производительность и добиться стабильной работы. Новые модули LANCER имеют емкость 16 Гбайт.
Использование высококачественных микросхем обеспечивает надежность разгона, что является частью подхода взыскательных геймеров и энтузиастов, отмечает производитель. Благодаря поддержке Intel XMP 3.0, можно разгонять память без необходимости внесения изменений в BIOS. Нет также необходимости многократно настраивать параметры разгона.
Модули XPG LANCER имеют настраиваемую RGB-подсветку. Доступен выбор между различными эффектами («статика», «дыхание» и «комета»). Можно синхронизировать дизайн подсветки с музыкальными композициями через соответствующее ПО от производителей материнских плат.
Память DDR5 серии LANCER будет выпускаться в виде модулей емкостью 16 Гбайт. Позднее появятся варианты памяти, работающие на частоте 6000 МГц.
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