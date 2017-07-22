По слухам, Microsoft работает над созданием нового приложения Windows Defender - средства проверки безопасности компьютера, работающего под управлением Windows. Нынешняя версия работает в Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7. До сих пор Windows Defender рассматривался как средство для базовой защиты компьютера.
В свое время нынешний Windows Defender был усовершенствован, и у него появился автономным режим. Этот автономный инструмент можно запускать из доверенной среды без загрузки ОС. Тем самым разработчики Microsoft добавили в Windows Defender функцию проверки, которая позволяет отыскивать следы заражения, даже если вирусная программа способна маскировать свое присутствие.
Согласно слухам, Microsoft готовится выпустить новое приложение Windows Defender Preview, которое предназначено специально для новой ОС Windows 11. Приложение имеет кодовое имя GibraltarApp, и, похоже, его создание связано с серьезным пересмотром кода с использованием WPF и XAML.
Утверждается, что новый Windows Defender предложит пользователям «простую, удобную и персонализированную защиту». В ближайшем будущем новое приложение будет передано группе «инсайдеров Windows» для тестирования.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".