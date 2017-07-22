Несколько дней назад Ян Братт, старший технический директор подразделения машинного обучения ARM, представил на Developer Summit архитектуру графического процессора ARM следующего поколения. Официальный анонс нового GPU намечен на 2022 год, но точная дата пока не объявлена.
Не было раскрыто также и название нового чипа. В то же время оказалось известно, что его вычислительная мощность в операциях с плавающей запятой и одинарной точностью (FP32) окажется в 4,7 раза выше, чем у Mali-G76.
Напомним, что графический процессор Mali-G76 был разработан норвежским подразделением ARM Norway (бывшая Falanx) и выпущен в 2018 году. В настоящее время самыми новыми разработками ARM считаются Cortex-X2 среди вычислительных процессоров, Mali-G710 - среди GPU.
Во время мероприятия была показана гистограмма, на которой присутствовала сравнительная оценка производительности процессоров разных поколений: Mali-G77, Mali-G78 и Mali-G710.
Если оценивать рост производительности будущего процессора ARM относительно самой последней модели G710, то эксперты оценивают его примерно на уровне 30%. Такой прогноз делается из исторического опыта: прирост вычислительной мощности G710 по сравнению с G78 составил 35%.
Фактически, ARM подтвердила эту оценку экспертов, хотя официального заявления сделано не было.
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