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Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн»

26 октября 2021, 20:53




Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн». Первые коллекционные накопители поступят в продажу к новогодним праздникам.

Специальное издание разработано на базе линейки накопителей FireCuda. В него входят изделия в нескольких форматах: M.2 NVMe, 2,5" SATA и внешний жесткий диск. Проект осуществлен совместно с киностудией Lucasfilm.

Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн»


Темой первой серии продуктов стал сериал «Звездные войны: Мандалорец». Новое семейство накопителей получило название Star Wars Beskar Ingot - они созданы специально для игровых ПК. Внешне накопители напоминают слиток бескара (драгоценный металл из «Звездных войн») с имперской печатью. В компании считают, что такой дизайн привлечет внимание фанатов саги.

«Эта коллаборация станет хитом среди геймеров, сборщиков ПК и поклонников «Звездных войн», - заявил Джефф Фотчман (Jeff Fochtman), старший вице-президент Seagate Technology по вопросам бизнеса и маркетинга.

Самым быстрым стал SSD-накопитель форм-фактора M.2 2280. Он отвечает стандарту PCIe Gen4 NVMe и работает в девять раз быстрее SSD с интерфейсом SATA. Скорость последовательных операций чтения/записи этой модели составляет 7000 и 6850 Мбайт/с, соответственно. Благодаря тонкому корпусу его можно установить почти в любой конфигурации ПК.

Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн»


Второй вариант - SATA SSD - выполнен в компактном форм-факторе 2,5". Ему также обычно легко найти место в любой системе.

Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн»


Еще есть внешний жесткий диск с настраиваемой светодиодной панелью RGB. Его дизайн способен укреплять боевой дух геймера. Этот жесткий диск отличается легкостью и не требует настройки при подключении. Имея такой накопитель, можно брать с собой в дорогу всю коллекцию игр.

Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн»


На все новые накопители распространяется пятилетняя гарантия Seagate.

Названы и цены на коллекционные накопители Star Wars Beskar Ingot:

  • PCIe Gen4 NVMe SSD - 500 Гбайт ($159,99 / 15 500 руб.) и 1 Тбайт ($259,99 / 25 200 руб.);
  • SATA SSD - 1 Тбайт ($159,99 / 15 500 руб.) и 2 Тбайт ($269,99 / 26 200 руб.);
  • внешний жесткий диск - 2 Тбайт ($99,99 / 9600 руб.).




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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