Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн». Первые коллекционные накопители поступят в продажу к новогодним праздникам.
Специальное издание разработано на базе линейки накопителей FireCuda. В него входят изделия в нескольких форматах: M.2 NVMe, 2,5" SATA и внешний жесткий диск. Проект осуществлен совместно с киностудией Lucasfilm.
Темой первой серии продуктов стал сериал «Звездные войны: Мандалорец». Новое семейство накопителей получило название Star Wars Beskar Ingot - они созданы специально для игровых ПК. Внешне накопители напоминают слиток бескара (драгоценный металл из «Звездных войн») с имперской печатью. В компании считают, что такой дизайн привлечет внимание фанатов саги.
«Эта коллаборация станет хитом среди геймеров, сборщиков ПК и поклонников «Звездных войн», - заявил Джефф Фотчман (Jeff Fochtman), старший вице-президент Seagate Technology по вопросам бизнеса и маркетинга.
Самым быстрым стал SSD-накопитель форм-фактора M.2 2280. Он отвечает стандарту PCIe Gen4 NVMe и работает в девять раз быстрее SSD с интерфейсом SATA. Скорость последовательных операций чтения/записи этой модели составляет 7000 и 6850 Мбайт/с, соответственно. Благодаря тонкому корпусу его можно установить почти в любой конфигурации ПК.
Второй вариант - SATA SSD - выполнен в компактном форм-факторе 2,5". Ему также обычно легко найти место в любой системе.
Еще есть внешний жесткий диск с настраиваемой светодиодной панелью RGB. Его дизайн способен укреплять боевой дух геймера. Этот жесткий диск отличается легкостью и не требует настройки при подключении. Имея такой накопитель, можно брать с собой в дорогу всю коллекцию игр.
На все новые накопители распространяется пятилетняя гарантия Seagate.
Названы и цены на коллекционные накопители Star Wars Beskar Ingot: