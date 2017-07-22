Компания Qualcomm представила четыре новые мобильные платформы - Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G. Они предназначены для использования в сетях 5G и 4G, обеспечивают повышенную производительность. Разница между новыми чипсетами состоит прежде всего в их различном уровне функционального оснащения.
Предложенный выбор позволяет OEM-производителям найти подходящий вариант SoC, исходя из спроса в определенных сегментах рынка. Исходя из классификации Qualcomm, чипсеты Snapdragon 7-й серии относятся к высокому сегменту, чипсеты Snapdragon 6-й серии к среднему сегменту, а Snapdragon 4-й серии - к начальному сегменту рынка.
Мобильная 6-нм платформа Snapdragon 778G Plus 5G является развитием Snapdragon 778G. Новый чипсет получает более высокую производительность графической и вычислительной частей. Он разработан с учетом поддержки последних версий мобильных игр и улучшенной поддержки искусственного интеллекта (AI). Большое внимание было уделено развитию средств обработки фото и видео.
Рост производительности нового процессорного ядра Qualcomm Kryo 670 обеспечен за счет увеличения тактовой частоты до 2,5 ГГц по сравнению с 2,4 ГГц в 778G. Новый графический процессор Adreno 642L позволяет осуществлять рендеринг графики со скоростью до 20% выше, чем в предыдущем поколении.
Новая мобильная 8-нм платформа Snapdragon 695 5G выделяется своей поддержкой сетей 5G, причем не только в нижнем диапазоне частот (sub 6 GHz), как было у предшественника, но в верхнем миллиметровом диапазоне mmWave. Скорость рендеринга графики новой платформы выросла до 30% по сравнению с предшественником Snapdragon 690. На 15% выросла производительность на вычислительных операциях.
Рост производительности нового процессорного ядра Qualcomm Kryo 660 произошел за счет подъема тактовой частоты с 2 до 2,2 ГГц. Новый графический процессор Qualcomm Adreno 619 обеспечивает рост производительности на графических операциях до 30% по сравнению с предшественником.
Разработка новой мобильной 8-нм платформы Snapdragon 480 Plus 5G велась с прицелом на дальнейшее распространение поддержки сетей 5G. Большое внимание уделялось росту производительности для поддержки различных развлекательных приложений.
В новом чипсете установлены ядра Qualcomm Kryo 480, которые работают на более высокой тактовой частоте 2,2 ГГц по сравнению с 2 ГГц у Snapdragon 480. Новый графический процессор Adreno 619 также является самым быстрым в 4-й серии процессоров Snapdragon.
Новая мобильная 6-нм платформа Snapdragon 680 4G также рассчитана на широкую поддержку сетей 4G и совместимость с оптимизированными играми. Основной интерес развития был направлен на использование ISP-процессора Qualcomm Spectra 346, предназначенного для обработки фото и видео. Большое внимание при разработке было уделено усовершенствованной технологии захвата фото при слабом освещении с использованием искусственного интеллекта.
Snapdragon 680 использует ядра Qualcomm Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический процессор Qualcomm Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. По данным Qualcomm, новый чипсет улучшит общую производительность батареи на 20% по сравнению с предшественником. Имеется также поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
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