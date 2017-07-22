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QNAP анонсировала 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB

27 октября 2021, 14:41




Компания QNAP представила 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB, ориентированную на использование с подключением к сетям Ethernet.

Новая карта QNAP QXG-10G2TB совместима с Windows/Ubuntu, отличается высокой энергоэффективностью и может служить высокопроизводительным решением начального уровня для работы с сетями вплоть до 10GbE.

QNAP анонсировала 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB


Согласно спецификации, карта предоставляет поддержку для пяти поколений сетей: 10 GbE / 5 GbE / 2,5 GbE / 1 GbE / 100 MbE. Для подключения используется разъем PCIe Gen 3.0 x4, совместимый также с PCIe Gen 2.

QNAP QXG-10G2TB использует мультигигабитный контроллер Marvell AQtion 10GbE AQC113C. По данным производителя, он отличается невысоким энергопотреблением, которое практически в два раза ниже, чем у предыдущих моделей QNAP QXG.

Производитель предлагает использовать новую карту для строительства сетевого хранилища с поддержкой PCIe. В этом случае можно использовать ОС QTS 4.5.2 / QuTS hero h4.5.2 (или новее).

Другой вариант рекомендуемого применения связан с использованием ПК или рабочих станций под Windows 10 и Ubuntu 18.04 или новее.

QNAP анонсировала 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB


О цене новой сетевой карты QNAP QXG-10G2TB не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением. Точка доступа HPE Aruba AP22 ориентирована на сегмент малого бизнеса и поддерживает беспроводной стандарт последнего поколения Wi-Fi 6. Она способна обслужить помещение в несколько сотен квадратных метров и может быть рекомендована для обеспечения быстрого беспроводного доступа десятков клиентов в офисах, на публичных пространствах и даже у домашних пользователей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением".

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