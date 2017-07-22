Компания QNAP представила 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB, ориентированную на использование с подключением к сетям Ethernet.
Новая карта QNAP QXG-10G2TB совместима с Windows/Ubuntu, отличается высокой энергоэффективностью и может служить высокопроизводительным решением начального уровня для работы с сетями вплоть до 10GbE.
Согласно спецификации, карта предоставляет поддержку для пяти поколений сетей: 10 GbE / 5 GbE / 2,5 GbE / 1 GbE / 100 MbE. Для подключения используется разъем PCIe Gen 3.0 x4, совместимый также с PCIe Gen 2.
QNAP QXG-10G2TB использует мультигигабитный контроллер Marvell AQtion 10GbE AQC113C. По данным производителя, он отличается невысоким энергопотреблением, которое практически в два раза ниже, чем у предыдущих моделей QNAP QXG.
Производитель предлагает использовать новую карту для строительства сетевого хранилища с поддержкой PCIe. В этом случае можно использовать ОС QTS 4.5.2 / QuTS hero h4.5.2 (или новее).
Другой вариант рекомендуемого применения связан с использованием ПК или рабочих станций под Windows 10 и Ubuntu 18.04 или новее.
О цене новой сетевой карты QNAP QXG-10G2TB не сообщается.