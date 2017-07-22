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«Рутек» выпустил первую в России материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S

27 октября 2021, 15:57




Российская компания АО «Рутек» стала первым в России производителем материнских плат для cерверных процессоров Baikal-S (BE-S1000). Первые инженерные платы были разработаны компанией ООО «Гаоди Рус», которая с 2021 года является частью международной группы компаний DANNIE Group. Партнерское соглашение между «Гаоди Рус» и «Байкал Электроникс» на разработку было подписано в октябре 2021 года.

Новые платы поддерживают не только работу процессоров Baikal-S компании «Байкал Электроникс», но и предоставляют поддержку расширенных средств для тестирования их функционала и производительности, а также для отладки встроенного ПО UEFI.

«Рутек» выпустила первую в России инженерную материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S


Процессор Baikal-S является на текущий момент единственным многоядерным серверным процессором в российской микроэлектронике. В его основе использована системная шина и высокоскоростные периферийные интерфейсы четвертого поколения PCIe Gen4.

Процессор Baikal-S представляет собой «систему на кристалле» (SoC), в состав которого входят 48 ядер Arm Cortex-A75 с архитектурой ARM v8-A и рабочей частотой до 2.2 ГГц. Внутренний интерфейс предусматривает поддержку до 80 линий PCIe Gen4 и 6 каналов памяти DDR4.

Процессор Baikal-S изготавливается по 16-нм технологическому процессу и имеет энергопотребление до 120 Вт.

На материнской плате компании «Рутек» располагает один процессорный сокет под Baikal-S, шесть каналов для работы памяти DDR4, вплоть до DDR4-3200, и 12 разъемов под их установку. Максимальный допустимый размер устанавливаемых модулей памяти - 128 Гбайт.

Интерфейсная поддержка представлена 5 разъемами PCIe Gen 4, которые совместимы с любыми типами конфигураций, а также интерфейсы USB, UART, JTAG, GPIO, I2C/SMBus2, средства управления сигнальными линиями, встроенный управляющий микроконтроллер STM32, LED-средства индикации режимов работы платы и состояния доменов питания.

«Рутек» выпустила первую в России инженерную материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S

Источник: CNews




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