Тайваньская компания Innodisk выпустила первые в своем роде высокоскоростные модули памяти DDR4-3200 Ultra Temperature промышленного класса. Их отличительной особенностью является работоспособность в расширенном диапазоне температур: от -40°C до 125°C. Такая расширенная поддержка открывает двери для новых промышленных применений.
Серия Ultra Temperature доступна в форматах SODIMM и ECC SODIMM с емкостью 16 Гбайт и 32 Гбайт.
В конструкции модулей применены ряд усовершенствований, который обеспечивают максимальную отказоустойчивость при эксплуатации в любой отрасли.
Одно из улучшений связано с созданием прочных клемм с золотым покрытием толщиной 45 микрон. Оно обеспечивает более жесткое и надежное соединение, чем при использовании стандартного золотого покрытия толщиной 30 микрон, которое применяется в большинстве DRAM-модулей промышленного класса.
Другое конструкционное улучшение - применение технологии боковой заливки компаундом. Это защищает и укрепляет паяные соединения от термических и механических воздействий.
На уязвимых частях модулей наносится также дополнительный защитный слой (антисульфурация), благодаря чему обеспечивается защита серебряных сплавов от коррозии под воздействием паров серы.
Имеется также встроенный термодатчик для точного контроля внешней температуры, а также нагрева или охлаждения отдельных компонентов платы.
Новые модули прошли испытания по следующим тестам:
испытание на вибрацию (MIL-STD-810G 514.7)
испытание на тепловой удар (MIL-STD-810G 503.6)
испытание на падение (ИСТА-1А)
испытание на изгиб (EIAJ-4072)
тесты прочности покрытия на многократную установку и извлечение (100 циклов)
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