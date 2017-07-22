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Intel анонсировала первые гибридные процессоры линейки Intel Core 12-го поколения

27 октября 2021, 20:28




Компания Intel представила новую линейку процессоров Intel Core 12-го поколения. Это первые в индустрии процессоры, которые поддерживают интерфейс PCIe 5.0 и новую память DDR5.

Согласно планам Intel, новое семейство Intel Core 12-го поколения будет включать 60 моделей. В текущем анонсе, который состоялся в рамках мероприятия Intel Innovation, были представлены первые шесть представителей семейства.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Все анонсированные процессоры имеют разблокированный множитель (индекс "K") и предназначены для настольных систем. Среди них оказался и флагманский процессор Intel Core i9-12900K для игровых систем.

Главные отличительные особенности новых процессоров - высокая тактовая частота до 5,2 ГГц, богатые вычислительные возможности (до 16 ядер и до 24 потоков), поддержка многопоточной обработки. Существенный рост производительности новых процессоров, который Intel оценивает как двукратный по сравнению с предыдущим поколением, достигнут прежде всего за счет использования новой гибридной архитектуры, а также благодаря переходу на новый технологический процесс Intel 7.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Как было объявлено на ранее прошедшем мероприятии Intel Architecture Day 2021, новая гибридная архитектура обеспечивает масштабируемую производительность процессоров с энергопотреблением от 9 до 125 Вт. Этот диапазон мощности позволяет использовать их во всех сегментах рынка - от ультратонких и легких ноутбуков до настольных систем для энтузиастов, и даже в сетевых периферийных устройств.

Гибридная архитектура предусматривает использование ядер высокой производительности (P-ядра, Performance) и ядер высокой энергоэффективности (E-ядра, Efficient). Первые обеспечивают высокую скорость обработки прикладных нагрузок, вторые - масштабирование производительности при многопоточных рабочих нагрузках.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Дополнительный прирост производительности обеспечивает технология Intel Thread Director. Она предлагает эффективную совместную работу двух новых микроархитектур, что позволяет операционной системе правильно распределять потоки команд для обработки процессором.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Флагманский процессор Intel Core i9-12900K

Флагманские позиции в новой линейке занимает игровой процессор Intel Core i9-12900K. Производитель отмечает значительный прирост быстродействия, который можно реализовать при создании контента. Прирост производительности при редактировании фотографий оценивается в 36%, при редактировании видео - до 32%, при 3D-моделировании - до 37%, при многокадровом рендеринге - до 100%. Это происходит за счет улучшенной многопоточной обработки, быстродействия P-ядер и использования памяти DDR5.

В качестве подтверждения своих слов Intel провела сравнительные тесты производительности при запуске игр. Полученные результаты показали, что процессор Core i9-12900K обеспечивает прирост FPS в игре Troy: A Total War Saga до 25%, в Hitman 3 - до 28%, а в Far Cry 6 - до 23%.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Применение усовершенствованной технологии Intel Killer Wi-Fi 6E обеспечивает снижение задержки игрового процесса до 75% в режиме многозадачности. Использование технологии Intel Thread Director позволяет увеличить FPS до 84% в процессе самой игры, ее стриминга и записи.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Intel обещает предоставить большие возможности и для разгона новых процессоров. Прежде всего, это экспертный инструмент оверклокинга Intel Extreme Tuning Utility (XTU) 7.5. Он позволяет добиться оптимальной настройки производительности, включая разгон E-ядер и памяти DDR5.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Обращает на себя внимание также утилита Intel Speed Optimizer. Она обещает раскрыть внутренние возможности процессоров 12-го поколения с разблокированным множителем, т.е. тех, которые попали в первую волну анонсов. Это открывает перед энтузиастами и геймерами возможности разгона в один клик.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


В дополнение Intel также сделала доступной технологию Intel Extreme Memory Profile (XMP) версии 3.0. Теперь она поддерживает новый тип памяти DDR5 и предлагает дополнительные возможности, включая новые перезаписываемые пользовательские профили и гибкую настройку для разгона памяти.

Intel анонсировала первые шесть гибридных процессоров в новой линейке Intel Core 12-го поколения


Процессоры Intel Core 12-го поколения с разблокированным множителем для настольных ПК станут доступны для розничной продажи с 4 ноября и будут поставляться в более чем 30 стран мира. Стоимость процессоров с разблокированным множителем находится в диапазоне от 264 до 589 долларов (от 18 600 до 41 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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