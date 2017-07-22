Дороговизна моделей базовой линейки Apple iPhone заставляет часть поклонников Apple ожидать выпуска специальной версии - смартфона iPhone SE (Special Edition). Она также относится к экосистеме iPhone, но стоит дешевле. В настоящее время пользователи ожидают выпуска модели iPhone SE 3. Первоначально предполагалось, что iPhone SE 3 выйдет весной 2021 года.
Как стало известно, Apple перенесла выпуск iPhone SE 3 на 2024 год, но должна выпустить другую, немного более дорогую модель iPhone SE Plus уже в 2022 году. Об этом заявил Росс Янг, генеральный директор логистической компании Display Supply Chain Consultants.
Янг также сообщил некоторые детали о будущем смартфоне iPhone SE Plus. Со слов Янга, iPhone SE Plus будет иметь 4,7-дюймовый дисплей, такой же, как у iPhone 8. У него появится поддержка сетей 5G. Эта модель станет первой в серии iPhone SE с поддержкой 5G.
Янг отверг предположение, что может что-то измениться в планах Apple, и компания все-таки сумеет выпустить iPhone SE 3 в 2022 году. При этом он сказал, что iPhone SE 3 будет иметь ЖК-дисплей с диагональю от 5,7 до 6,1 дюймов, подтвердив тем самым аналогичную информацию, пришедшую раньше из других источников.
Янг отказался обсуждать вопрос о возможном сходстве дизайна iPhone SE Plus со смартфоном iPhone XR, который был выпущен в сентябре 2018 года и использовал процессор Apple A12 Bionic и iOS 12. Таким образом, на текущий момент известно крайне мало о том, как будет выглядеть iPhone SE Plus.
Ранее в этой серии был выпущен смартфон iPhone SE второго поколения. Он был представлен 15 апреля 2020 года. По примеру iPhone SE первого поколения его дизайн соответствовал iPhone 8, а внутри был установлен процессор Apple A13 Bionic. Этот же процессор устанавливался также в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
iPhone SE 2
Анонс iPhone SE 2 прошел тогда без официальной презентации: Apple просто опубликовала на своем YouTube-канале видеоролик и добавила информацию о новом смартфоне на свой сайт. Модель с 64 Гбайтами стоила при запуске 399 долларов, модели с 128 и 256 Гбайт - 449 и 549 долларов, соответственно.