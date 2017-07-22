На проходящей в эти дни конференции Intel Innovation были раскрыты планы компании по расширению возможностей ее открытой экосистемы разработчиков. Намечено укрепление отношений между поставщиками облачных услуг, сообществами разработчиков, стартапами и другими представителями отрасли.
Intel обозначила свои ключевые инвестиции в проектах, направленных на поддержку разработчиков. Компания планирует создать единую комплексную площадку Developer Zone, обновить инструментарий oneAPI 2022 и открыть новые Центры компетенции. Как отметил Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, «разработчики - это движущая сила цифровизации». Цель Intel в расширении возможностей разработчиков, «чтобы вместе вступить в новую эру инноваций».
Developer Zone: Intel планирует развивать экосистему, которая создаст удобный доступ к референсным платформам, инструментам и другим ресурсам. Основные направления исследований и разработок будут связаны с ИИ, развитием клиентских, облачных, 5G/периферийных и игровых технологий.
Компания планирует создать сводный каталог Intel Developer Catalog, который будет содержать ключевые программные предложения Intel. Планируется также развитие среды разработки Intel DevCloud. Основное внимание на этих ресурсах будет уделяться развитию тестирования и запуску рабочих нагрузок на аппаратных решениях Intel (процессорах, графике, FPGA, VPU и других).
oneAPI 2022: Intel планирует обновить набор инструментов oneAPI 2022, добавив в него 900 новых функций, связанных с развитием кросс-архитектурной разработки ПО для процессоров всех типов с применением унифицированного компилятора C++/SYCL/Fortran и набора программных средств Data Parallel Python. Кроме того, планируется расширить возможности моделирования работы ускорителей Advisor с целью повышения их производительности, развитие интеграции Microsoft Visual Studio Code и поддержка Microsoft WSL 2.
Центры компетенции oneAPI: С этим направлением связано развитие связей с университетскими кампусами. Объявлен список одиннадцати новых университетов-партнеров, которые будут участвовать в разработке и портировании кода. Планируется разработка учебных программ для внедрения oneAPI в экосистеме.
В число партнеров вошли Национальная лаборатория Ок-Ридж, Калифорнийский университет Беркли, Университет Дарема и Университет Теннесси. Расширенный статус Центров компетенции oneAPI получили институты Intel Graphics Visualization Institutes of Xellence.
Intel поделилась также планами развития облачно-периферийной инфраструктуры, что связано с развитием вычислений в гетерогенных сетях из процессоров, графических подсистем, ускорителей приложений, контроллеров межсоединений, устройств граничных вычислений и программируемых матриц.
Intel объявила планы развития микропроцессоров SiPearl. Речь идет о разработке микропроцессоров, которые будут устанавливаться в экзаскейловых суперкомпьютерах Европы. В качестве HPC-ускорителей в них будут применяться графические решения Intel Ponte Vecchio. Для повышения производительности в этих процессорах планируется использовать oneAPI.
Планируется проведение оптимизации процессоров Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) следующего поколения для интеграции новых технологий ускорения и снижения издержек при развертывании систем масштаба дата-центра.
Разработчики облачных решений получат широкий доступ к новейшим процессорам Intel Xeon Scalable 3-го поколения, устанавливаемым на площадках Alibaba, AWS, Baidu, Google, Microsoft, Oracle и Tencent.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".