Компания Oppo анонсировала смартфон Oppo A54s, ставший преемником модели Oppo A54, выпущенной в мае этого года. Главное отличие новинки - поддержка сетей 5G. Это отражает главный тренд последних обновлений смартфонов начального и среднего класса у большинства производителей, направленный на предоставление полной поддержки сетей 5G.
Новый смартфон уже появился в продаже в Европе, и доступен, например, на сайте Amazon Italy по цене 267 долларов (18 800 руб.).
Oppo A54s оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей), частотой обновления 60 Гц, соотношением площади экрана к корпусу 88,7% и плотностью 269 ppi. Максимальная яркость экрана составляет 480 нит.
Внутри Oppo A54s установлен чипсет MediaTek Helio G35 с графическим процессором IMG GE8320. Устройство оснащено 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт встроенной памяти. Благодаря слоту для карт памяти microSD объем доступной памяти можно нарастить до 256 Гбайт.
Для получения фото и создания видео у Oppo A54s имеется тройная камера на задней панели. Этот модуль включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/2.2, 2-мегапиксельный монохромный сенсор с диафрагмой f/2,4 и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки с диафрагмой f/2,4. На лицевой стороне установлена 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0 для селфи и видеозвонков.
У телефона есть боковой датчик отпечатков пальцев, который обеспечивает необходимый уровень безопасности при работе с устройством. Аппарат отвечает требованиям защищенности в соответствии с уровнем IPX4, что отражает его достаточную для эксплуатации водонепроницаемость. Варианты телекомподключений включают 4G LTE, Bluetooth v5, GPS/A-GPS, Wi-Fi, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.
Oppo A54s работает под управлением Android 11 с оболочкой ColorOS 11. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Поддерживаются супер-энергосберегающий режим работы и ночной режим для снижения энергопотребления.