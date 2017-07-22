РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон с Helio G35 и поддержкой 5G

28 октября 2021, 12:44




Компания Oppo анонсировала смартфон Oppo A54s, ставший преемником модели Oppo A54, выпущенной в мае этого года. Главное отличие новинки - поддержка сетей 5G. Это отражает главный тренд последних обновлений смартфонов начального и среднего класса у большинства производителей, направленный на предоставление полной поддержки сетей 5G.

Новый смартфон уже появился в продаже в Европе, и доступен, например, на сайте Amazon Italy по цене 267 долларов (18 800 руб.).

Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон, Helio G35, 5G


Oppo A54s оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей), частотой обновления 60 Гц, соотношением площади экрана к корпусу 88,7% и плотностью 269 ppi. Максимальная яркость экрана составляет 480 нит.

Внутри Oppo A54s установлен чипсет MediaTek Helio G35 с графическим процессором IMG GE8320. Устройство оснащено 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт встроенной памяти. Благодаря слоту для карт памяти microSD объем доступной памяти можно нарастить до 256 Гбайт.

Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон, Helio G35, 5G


Для получения фото и создания видео у Oppo A54s имеется тройная камера на задней панели. Этот модуль включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/2.2, 2-мегапиксельный монохромный сенсор с диафрагмой f/2,4 и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки с диафрагмой f/2,4. На лицевой стороне установлена 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.0 для селфи и видеозвонков.

У телефона есть боковой датчик отпечатков пальцев, который обеспечивает необходимый уровень безопасности при работе с устройством. Аппарат отвечает требованиям защищенности в соответствии с уровнем IPX4, что отражает его достаточную для эксплуатации водонепроницаемость. Варианты телекомподключений включают 4G LTE, Bluetooth v5, GPS/A-GPS, Wi-Fi, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон, Helio G35, 5G


Oppo A54s работает под управлением Android 11 с оболочкой ColorOS 11. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Поддерживаются супер-энергосберегающий режим работы и ночной режим для снижения энергопотребления.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Apple перенесла выпуск iPhone SE 3 на 2024 год, заменив его на iPhone SE Plus в 2022 году
  • Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне
  • Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+ получат AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Fisher-Price выпустила детский игрушечный телефон Chatter Telephone
  • В России запретили продажу больше 60 смартфонов Samsung из-за сервиса Samsung Pay

    • следующая новость
    Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900

    предыдущая новость
    На Intel Innovation были раскрыты планы компании по развитию экосистемы разработчиков

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 октября, 2021

    HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c

    AGON By AOC представил игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей

    Разработчики заставили Microsoft признать ошибочным удаление свободного кода Hot Reload из .Net 6

    Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900

    Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон с Helio G35 и поддержкой 5G

    На Intel Innovation были раскрыты планы компании по развитию экосистемы разработчиков

    27 октября, 2021

    Apple перенесла выпуск iPhone SE 3 на 2024 год, заменив его на iPhone SE Plus в 2022 году

    Intel анонсировала первые гибридные процессоры линейки Intel Core 12-го поколения

    Innodisk выпустил модули памяти DDR4 Ultra Temperature промышленного класса

    «Рутек» выпустил первую в России материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S

    QNAP анонсировала 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB

    Qualcomm представила Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G

    TSMC объявила о доступности для массового производства техузла N4P

    26 октября, 2021

    Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн»

    AMD дарит месяц подписки Xbox Game Pass своим российским покупателям

    Новый графический чип ARM окажется быстрее Mali-G710 на 30%

    В Windows 11 может появиться новый Windows Defender

    АDATA объявила о выпуске модулей памяти XPG LANCER DDR5 для геймеров

    AMD готовится внедрить технологию TSMC SoIC в будущие чипы для HPC

    Видеокарта NVIDIA RTX A2000 обошла AMD RX 6600 по эффективности майнинга эфира

    ССЫЛКИ