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Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900

28 октября 2021, 13:40




Компания Honor выпустила еще один мультимедийный смартфон под названием X30 Max. Он выделяется своим большим 7,09-дюймовым дисплеем, двумя высококачественными динамиками, огромной батареей и умеренной ценой.

Honor X30 Max оснастили 7,09-дюймовым TFT LCD дисплеем с разрешением FHD+ (2280x1080 пикселей). Он способен воспроизводить 16,7 млн цветов и использует RGBW-компоновку пикселей на матрице. По данным производителя, этот дисплей обеспечивает 100% цветовую передачу гаммы по стандарту DCI-P3. Соотношение площади экрана к передней панели составляет 90%.

Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900


Яркость экрана может снижаться до 2 нит при работе в темноте и подниматься до 780 нит при солнечном свете. Дисплей отвечает уровню HDR10 при воспроизведении контента. На него получен сертификат TÜV Rheinland, отражающий низкий уровень излучения синего света.

Эксперты отмечают наличие двух стереодинамиков с поддержкой технологии Honor Histen Sound. Их мощность на полной громкости может доходить до 78 дБ.

Несмотря на гигантские размеры, на задней панели устройства установлены только две камеры. Блок состоит из основного датчика на 64 Мп и датчика глубины на 2 Мп. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера.

Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900


В основе смартфона лежит чипсет MediaTek Dimensity 900 в паре с 8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт основной памяти. Он работает под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0.

Телефон предусматривает разнообразные варианты подключения: две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou), NFC, USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. В составе есть все необходимые датчики: акселерометр, датчик внешней освещенности, гироскоп, датчик приближения, компас и боковой датчик отпечатков пальцев.

Honor X30 Max оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Смартфон со 128 Гбайт основной памяти стоит 375 долларов (26 400 руб.), а с 256 Гбайт - 422 доллара (29 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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