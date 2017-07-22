Неделю назад Microsoft удалила свободно доступный код функции Hot Reload из состава платформы .NET 6, к исходному коду которой предоставляется открытый доступ. Сообщалось, что Microsoft сделала это с целью переноса функции Hot Reload в коммерческую версию Visual Studio 2022 и получения тем самым преимущества над открытой версией Visual Studio Code.
Это вызвало бурю возмущений со стороны сообщества разработчиков ПО с открытым кодом. Их поддержали даже разработчики самой Microsoft. Они высказали мнение, что компания намеренно воспользовалась своим правом управления открытым исходным кодом .Net 6, чтобы вынудить профессиональных разработчиков использовать вместо него довольно дорогую версию Microsoft IDE - Visual Studio 2022.
Функция Hot Reload позволяет иметь обратную связь при разработке проекта и быстро менять код, в живую оценивая получаемые результаты. В то же время, перенос этой функции в код коммерческих пакетов .NET и Visual Studio позволял Microsoft более полно конкурировать с инструментарием Google Flutter. По мнению разработчиков, замысел Microsoft состоял именно в этом.
Однако подобная вольность с переносом открытого кода в закрытую часть вызвала возмущение. Независимые разработчики, работающие с открытым ПО, аргументировали свою точку зрения тем, что Microsoft ранее объявила платформу .NET открытым проектом. Это подразумевает, что созданные для него инструментальные средства остаются доступными навсегда. Поступок Microsoft мог стать прецедентом, если не отреагировать на него. По мнению разработчиков, компания продолжит в будущем поступать аналогичным образом и с другими открытыми разработками.
Фактически сообщество разработчиков посчитало, что Microsoft ввела ограничение на использование части открытого кода только на платформе Windows, закрыв тем самым возможность его использования на Linux и macOS.
В результате было опубликовано анонимное письмо в адрес руководства Microsoft. Автор письма прямо обвинил компанию во лжи, чтобы защитить руководство, принявшее такое решение. Было отмечено, что Microsoft намеренно пыталась скрыть удаление Hot Reload.
После многочисленных жалоб Microsoft вернула функцию Hot Reload в базу открытого исходного кода платформы .NET. Об этом сообщило издание The Verge.
Microsoft также принесла свои извинения разработчикам и признала, что совершенное действие было ошибкой. Со слов Microsoft, удаление было выполнено не специально, а ради того, чтобы усовершенствовать эту функцию в Visual Studio 2022. Было заявлено, что руководство Microsoft якобы не учло, что данный программный код находится в таком активном использовании.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".