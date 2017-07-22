Бренд AGON by AOC объявил о выпуске сразу двух новых игровых мышей AOC GM510 и GM530 и беспроводной гарнитуры AOC GH401. Игровые манипуляторы оснащены высококачественными датчиками Pixart и отличаются разнообразными, продуманными конструктивными элементами, которые так нравятся геймерам.
Новый бренд AGON by AOC появился в результате недавнего объединения трех направлений для игроков всех уровней: AOC GAMING (начальный), AGON (основной) и AGON PRO (профессиональный). До текущего момента в портфолио игровой периферии AGON by AOC уже были представлены три игровые мыши: GM200 начального уровня, GM500 среднего уровня и мышь AGON AGM700 премиум-класса. Теперь к ним присоединились GM530 и GM510.
Мышь AOC GAMING GM530 отличается высокой эргономикой. Это мышь для правой руки с двойными силиконовыми боковыми захватами. Они помогают геймерам удерживать мышь на месте и точно отслеживать цель в игровых баталиях. Благодаря сенсору Pixart PMW3389, точность отслеживания составляет до 16 000 dpi. Мышь оснащена переключателями Kailh, которые обеспечивают «кликабельную» обратную связь и быстрое реагирование. Долговечность мыши оценена на профессиональном уровне - 80 млн нажатий.
Помимо основных кнопок влево/вправо и кнопки-колесика AOC GM530 имеет еще две настраиваемые кнопки для большого пальца слева и две дополнительные настраиваемые кнопки под колесом. Эти кнопки можно синхронизировать с подсветкой Light FX RGB, входящей в программную экосистему AGON. Мышь GM530 поставляется с кабелем в оплетке и позолоченным USB-разъемом.
Вторая мышь GM510 тоже предназначена для правшей. Она имеет уникальный сотовый рисунок, что делает ее очень легкой - ее вес всего 58 г. Легкость мыши позволяет быстро реагировать на изменения в игровом мире. Вентилируемая конструкция корпуса снижает вероятность появления пота и эффекта скользкости.
Как и GM530, новая мышь оснащена переключателем Kailh и датчиком Pixart. Есть шесть полностью настраиваемых кнопок (включая две кнопки для большого пальца).
Новая беспроводная игровая гарнитура AOC GAMING GH401 использует для связи беспроводную технологию 2,4 ГГц, что позволяет пользоваться ею на расстоянии до 10 м. Гарнитуру можно также подключить к стереоразъему 3,5 мм. Ее встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 17 ч при громкости 50%. Предусмотрена одновременная зарядка через соединение USB-C.
GH401 оснащена 50-мм неодимовым драйвером, который славится чистым звуком. Дизайн выполнен с использованием покрытия из кожзаменителя и пены с эффектом памяти, что делает гарнитуру пригодной для участия в длительных игровых сессиях. Для голосового общения предусмотрен съемный микрофон с шумоподавлением на штанге. Встроенные элементы управления позволяют быстро отключить звук и отрегулировать громкость.