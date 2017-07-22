РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AGON By AOC представил игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей

28 октября 2021, 16:11




Бренд AGON by AOC объявил о выпуске сразу двух новых игровых мышей AOC GM510 и GM530 и беспроводной гарнитуры AOC GH401. Игровые манипуляторы оснащены высококачественными датчиками Pixart и отличаются разнообразными, продуманными конструктивными элементами, которые так нравятся геймерам.

Новый бренд AGON by AOC появился в результате недавнего объединения трех направлений для игроков всех уровней: AOC GAMING (начальный), AGON (основной) и AGON PRO (профессиональный). До текущего момента в портфолио игровой периферии AGON by AOC уже были представлены три игровые мыши: GM200 начального уровня, GM500 среднего уровня и мышь AGON AGM700 премиум-класса. Теперь к ним присоединились GM530 и GM510.

AGON By AOC представила игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей


Мышь AOC GAMING GM530 отличается высокой эргономикой. Это мышь для правой руки с двойными силиконовыми боковыми захватами. Они помогают геймерам удерживать мышь на месте и точно отслеживать цель в игровых баталиях. Благодаря сенсору Pixart PMW3389, точность отслеживания составляет до 16 000 dpi. Мышь оснащена переключателями Kailh, которые обеспечивают «кликабельную» обратную связь и быстрое реагирование. Долговечность мыши оценена на профессиональном уровне - 80 млн нажатий.

AGON By AOC представила игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей


Помимо основных кнопок влево/вправо и кнопки-колесика AOC GM530 имеет еще две настраиваемые кнопки для большого пальца слева и две дополнительные настраиваемые кнопки под колесом. Эти кнопки можно синхронизировать с подсветкой Light FX RGB, входящей в программную экосистему AGON. Мышь GM530 поставляется с кабелем в оплетке и позолоченным USB-разъемом.

Вторая мышь GM510 тоже предназначена для правшей. Она имеет уникальный сотовый рисунок, что делает ее очень легкой - ее вес всего 58 г. Легкость мыши позволяет быстро реагировать на изменения в игровом мире. Вентилируемая конструкция корпуса снижает вероятность появления пота и эффекта скользкости.

Как и GM530, новая мышь оснащена переключателем Kailh и датчиком Pixart. Есть шесть полностью настраиваемых кнопок (включая две кнопки для большого пальца).

AGON By AOC представила игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей


Новая беспроводная игровая гарнитура AOC GAMING GH401 использует для связи беспроводную технологию 2,4 ГГц, что позволяет пользоваться ею на расстоянии до 10 м. Гарнитуру можно также подключить к стереоразъему 3,5 мм. Ее встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу в течение 17 ч при громкости 50%. Предусмотрена одновременная зарядка через соединение USB-C.

GH401 оснащена 50-мм неодимовым драйвером, который славится чистым звуком. Дизайн выполнен с использованием покрытия из кожзаменителя и пены с эффектом памяти, что делает гарнитуру пригодной для участия в длительных игровых сессиях. Для голосового общения предусмотрен съемный микрофон с шумоподавлением на штанге. Встроенные элементы управления позволяют быстро отключить звук и отрегулировать громкость.

AGON By AOC представила игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей


Информация о ценах пока не предоставлена.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • VR-очки Huawei 2-го поколения VR Glass должны появиться совсем скоро
  • Foxconn анонсировал создание трех прототипов собственных электромобилей
  • Первые умные часы realme Watch T1 оказались чрезвычайно доступными
  • Canon обвинили в фальсификации применения слова «МФУ» для своих печатающих устройств
  • Выпущена эксклюзивная партия умных часов OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition

    • следующая новость
    HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c

    предыдущая новость
    Разработчики заставили Microsoft признать ошибочным удаление свободного кода Hot Reload из .Net 6

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 октября, 2021

    HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c

    AGON By AOC представил игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей

    Разработчики заставили Microsoft признать ошибочным удаление свободного кода Hot Reload из .Net 6

    Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900

    Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон с Helio G35 и поддержкой 5G

    На Intel Innovation были раскрыты планы компании по развитию экосистемы разработчиков

    27 октября, 2021

    Apple перенесла выпуск iPhone SE 3 на 2024 год, заменив его на iPhone SE Plus в 2022 году

    Intel анонсировала первые гибридные процессоры линейки Intel Core 12-го поколения

    Innodisk выпустил модули памяти DDR4 Ultra Temperature промышленного класса

    «Рутек» выпустил первую в России материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S

    QNAP анонсировала 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB

    Qualcomm представила Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G

    TSMC объявила о доступности для массового производства техузла N4P

    26 октября, 2021

    Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн»

    AMD дарит месяц подписки Xbox Game Pass своим российским покупателям

    Новый графический чип ARM окажется быстрее Mali-G710 на 30%

    В Windows 11 может появиться новый Windows Defender

    АDATA объявила о выпуске модулей памяти XPG LANCER DDR5 для геймеров

    AMD готовится внедрить технологию TSMC SoIC в будущие чипы для HPC

    Видеокарта NVIDIA RTX A2000 обошла AMD RX 6600 по эффективности майнинга эфира

    ССЫЛКИ