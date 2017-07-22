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HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c

28 октября 2021, 17:23




Компания HP представила изогнутый широкий игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c с разрешением QHD (2560х1440 пикселей) и соотношением сторон 16:9. Угол обзора по вертикали и горизонтали равен 178°.

Эта модель продолжает серию OMEN, имея прямое сходство с более компактной, 25-дюймовой моделью OMEN 25i, выпущенной в июле. Подросшая диагональ, высокая частота обновления 240 Гц, более насыщенные оттенки черного - все это помогает достигать больше успехов в игровых баталиях.

HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c


Радиус изгиба 1000R повторяет естественную форму глаза. Выбранный размер изгиба позволяет удобно располагаться на удалении 1 м перед монитором для наилучшего охвата игрового поля. Угол наклона составляет от -5 до +20°.

HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c


Монитор оснащен технологией HP Eye Ease с сертификацией EyeSafe. Это позволяет фильтровать вредные для зрения части спектра без снижения точности цветопередачи. Время отклика с MPRT составляет 1 мс, давая возможность играть без эффектов размытия.

Дисплей монитора OMEN 27c изготовлен по технологии VA. Она обеспечивает контрастность 3000:1, что позволяет втрое повысить интенсивность черных оттенков. Применение технологии HDR обеспечивает четкие тени без размытия.

HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c


Монитор OMEN 27c прошел сертификацию VESA по требованиям DisplayHDR 400, что уже указывает на его высокое качество.

Программная поддержка нового монитора имеет игровой центр OMEN Gaming Hub. В этом наборе предлагается множество полезных функций, от обновления ПО до контроля оборудования, а также различные интерактивные службы, помогающие быстро оптимизировать игровой процесс.

HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c


Среди геймерских особенностей есть поддержка функции «Динамический прицел»; она позволяет автоматически изменять цвет прицела в зависимости от окружения и обеспечивает то, чтобы он не сливался с окружающим фоном. Программно повышено сглаживание и корректировка резких картинок, что гарантирует более точные и реалистичные силуэты.

HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c


Имеется совместимость с популярными игровыми консолями текущего и нового поколений.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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