Redmi анонсировала выпуск умных часов Redmi Watch 2, который могут привлечь уже свой невысокой ценой. Цена Redmi Watch 2 составляет всего 63 доллара (4400 руб.).
Часы имеют 1,6-дюймовый AMOLED-экран, что смотрится явно выигрышным на фоне прежних 1,4 дюймов предшественника - модели Redmi Watch. С переходом на новую версию произошла также замена дисплейной технологии; взамен прежней IPS LCD матрицы теперь дисплей часов изготовлен по технологии AMOLED. Часы стали тоньше, а их разрешение составляет 320х360 пикселей.
Новые часы оснащены чипсетом Apollo 3.5 и поддерживают 117 различных спортивных режимов, включая даже такой редкий, как плавание. Корпус часов рассчитан на водонепроницаемость до 5 атм, что позволяет погружаться с ними под воду на глубину до 50 м. Не забыты обычным функции: отслеживание сна и контроль пульса. Появился контроль уровня кислорода в крови (SpO2).
Redmi Watch 2 подойдут для активного отдыха. Они поддерживают четыре системы глобального геопозиционирования - GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Есть возможность подключения по NFC.
Производитель отмечает возросший срок работы при автономном питании. Новая модель способна работать без подзарядки до 12 дней. Как и раньше, зарядка осуществляется с помощью магнитного разъема.
Несмотря на больший дисплей и улучшенную батарею, сами часы стали легче. Redmi Watch 2 весят 31 грамм, что на четыре грамма меньше предшественника.
Покупатели могут выбирать также цвет корпуса (три варианта) и цвет ремешка из мягкого силикона ТПУ (шесть вариантов).