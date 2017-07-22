РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей, время автономной работы до 12 дней

28 октября 2021, 18:51




Redmi анонсировала выпуск умных часов Redmi Watch 2, который могут привлечь уже свой невысокой ценой. Цена Redmi Watch 2 составляет всего 63 доллара (4400 руб.).

Часы имеют 1,6-дюймовый AMOLED-экран, что смотрится явно выигрышным на фоне прежних 1,4 дюймов предшественника - модели Redmi Watch. С переходом на новую версию произошла также замена дисплейной технологии; взамен прежней IPS LCD матрицы теперь дисплей часов изготовлен по технологии AMOLED. Часы стали тоньше, а их разрешение составляет 320х360 пикселей.

Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей, время автономной работы до 12 дней


Новые часы оснащены чипсетом Apollo 3.5 и поддерживают 117 различных спортивных режимов, включая даже такой редкий, как плавание. Корпус часов рассчитан на водонепроницаемость до 5 атм, что позволяет погружаться с ними под воду на глубину до 50 м. Не забыты обычным функции: отслеживание сна и контроль пульса. Появился контроль уровня кислорода в крови (SpO2).

Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей, время автономной работы до 12 дней


Redmi Watch 2 подойдут для активного отдыха. Они поддерживают четыре системы глобального геопозиционирования - GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Есть возможность подключения по NFC.

Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей, время автономной работы до 12 дней


Производитель отмечает возросший срок работы при автономном питании. Новая модель способна работать без подзарядки до 12 дней. Как и раньше, зарядка осуществляется с помощью магнитного разъема.

Несмотря на больший дисплей и улучшенную батарею, сами часы стали легче. Redmi Watch 2 весят 31 грамм, что на четыре грамма меньше предшественника.

Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей, время автономной работы до 12 дней


Покупатели могут выбирать также цвет корпуса (три варианта) и цвет ремешка из мягкого силикона ТПУ (шесть вариантов).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

Читайте также:

  • AGON By AOC представила игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей
  • VR-очки Huawei 2-го поколения VR Glass должны появиться совсем скоро
  • Foxconn анонсировал создание трех прототипов собственных электромобилей
  • Первые умные часы realme Watch T1 оказались чрезвычайно доступными
  • Canon обвинили в фальсификации применения слова «МФУ» для своих печатающих устройств

    • следующая новость
    Первые покупатели Pixel 6 сообщают о проблемах при покупке новых смартфонов

    предыдущая новость
    Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 выстроены на общей архитектуре ARM

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 октября, 2021

    Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

    Первые покупатели Pixel 6 сообщают о проблемах при покупке новых смартфонов

    Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей, время автономной работы до 12 дней

    Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 выстроены на общей архитектуре ARM

    HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c

    AGON By AOC представил игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей

    Разработчики заставили Microsoft признать ошибочным удаление свободного кода Hot Reload из .Net 6

    Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900

    Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон с Helio G35 и поддержкой 5G

    На Intel Innovation были раскрыты планы компании по развитию экосистемы разработчиков

    27 октября, 2021

    Apple перенесла выпуск iPhone SE 3 на 2024 год, заменив его на iPhone SE Plus в 2022 году

    Intel анонсировала первые гибридные процессоры линейки Intel Core 12-го поколения

    Innodisk выпустил модули памяти DDR4 Ultra Temperature промышленного класса

    «Рутек» выпустил первую в России материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S

    QNAP анонсировала 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB

    Qualcomm представила Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G

    TSMC объявила о доступности для массового производства техузла N4P

    26 октября, 2021

    Seagate выпустила игровые накопители популярных форматов в стиле «Звездных войн»

    AMD дарит месяц подписки Xbox Game Pass своим российским покупателям

    Новый графический чип ARM окажется быстрее Mali-G710 на 30%

    ССЫЛКИ