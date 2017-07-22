Google не славится высоким контролем качества сборки своего оборудования. Похоже, старые проблемы всплыли и на этот раз, с выходом новых смартфонов Pixel 6. В сети появились посты с описанием проблем, с которыми столкнулись первые покупатели новых смартфонов Google.
Один из примеров, который привлек внимание - это видеоролик, размещенный в сети Reddit. Он показывает, как при выключении Pixel 6 Pro владелец смартфона обнаружил странную проблему: после нажатия на кнопку питания возникло мерцание.
Другая проблема, с которой столкнулись уже ряд пользователей - это зеленый отблеск на дисплее Pixel 6.
Впрочем, подобная проблема с отблеском не редкость для панелей OLED. С похожими явлениями сталкивались ранее и многие бренды. В их числе был и Google на выпуске смартфонов Pixel 4 XL и 5a. Похоже, все повторилось снова.
Возможно, самой странной проблемой стал смартфон Pixel 6 Pro, у которого на экране обнаружилась «вторая дырка под селфи-камеру».
Речь идет о круглой области на экране, которая должна точно совпадать с физическим местоположением селфи-камеры. Но в данном случае что-то пошло не так. Видимо, была проведена неправильная калибровка экрана, в результате которой сбились точные координаты местоположения селфи-камеры.
Владелец сообщает, что это действительно похоже на дырку, а это явно не битые пиксели. Скорей всего эту проблему можно исправить повторной калибровкой, но в магазине решили просто заменить неисправный телефон на другой. Поэтому у этой истории сразу получился «счастливый финал».
We kind of concluded that it is not display damage, as poking it doesn't make it bleed or warp. Also debug drawing over it didn't work. This display was hole punched twice. #Pixel6Propic.twitter.com/pRLcxfXTaO
Стоит напомнить, что новые флагманские смартфоны Google стоят 600/900 долларов. Поэтому такой уровень качества выглядит обескураживающим.
Говорят, Google даже стал отменять предварительные заказы на Pixel 6 без объяснения причин. Поскольку заказы делались предварительно и Google обещал предоставить за них подарочные наушники Pixel Buds Series A, то несостоявшиеся покупатели смартфонов получают не только отказ на предварительный заказ Google Pixel 6, но еще и подарок впридачу.