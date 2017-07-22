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Первые покупатели Pixel 6 сообщают о проблемах при покупке новых смартфонов

28 октября 2021, 19:53




Google не славится высоким контролем качества сборки своего оборудования. Похоже, старые проблемы всплыли и на этот раз, с выходом новых смартфонов Pixel 6. В сети появились посты с описанием проблем, с которыми столкнулись первые покупатели новых смартфонов Google.

Один из примеров, который привлек внимание - это видеоролик, размещенный в сети Reddit. Он показывает, как при выключении Pixel 6 Pro владелец смартфона обнаружил странную проблему: после нажатия на кнопку питания возникло мерцание.



Другая проблема, с которой столкнулись уже ряд пользователей - это зеленый отблеск на дисплее Pixel 6.

Впрочем, подобная проблема с отблеском не редкость для панелей OLED. С похожими явлениями сталкивались ранее и многие бренды. В их числе был и Google на выпуске смартфонов Pixel 4 XL и 5a. Похоже, все повторилось снова.

Первые покупатели Pixel 6 сообщают о проблемах при покупке новых смартфонов


Возможно, самой странной проблемой стал смартфон Pixel 6 Pro, у которого на экране обнаружилась «вторая дырка под селфи-камеру».

Речь идет о круглой области на экране, которая должна точно совпадать с физическим местоположением селфи-камеры. Но в данном случае что-то пошло не так. Видимо, была проведена неправильная калибровка экрана, в результате которой сбились точные координаты местоположения селфи-камеры.

Владелец сообщает, что это действительно похоже на дырку, а это явно не битые пиксели. Скорей всего эту проблему можно исправить повторной калибровкой, но в магазине решили просто заменить неисправный телефон на другой. Поэтому у этой истории сразу получился «счастливый финал».



Стоит напомнить, что новые флагманские смартфоны Google стоят 600/900 долларов. Поэтому такой уровень качества выглядит обескураживающим.

Говорят, Google даже стал отменять предварительные заказы на Pixel 6 без объяснения причин. Поскольку заказы делались предварительно и Google обещал предоставить за них подарочные наушники Pixel Buds Series A, то несостоявшиеся покупатели смартфонов получают не только отказ на предварительный заказ Google Pixel 6, но еще и подарок впридачу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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