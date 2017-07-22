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Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

28 октября 2021, 23:31




Не так давно компания Intel сообщала, что ведет разработку новой технологии суперсэмплинга XeSS (Xe SuperSampling), позволяющей повышать разрешение изображений на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Присутствие в названии сочетания «Xe» указывает на использование новой архитектуры графических процессоров для настольных систем, разработкой которой занимается Intel.

Как стало известно, недавно Intel расширила свой список игр, которые поддерживают технологию XeSS. В него были добавлены две новее игры, разрабатываемые игровыми студиями IO Interactive и Exor Studios.

Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker


Первая игра класса AAA с поддержкой XeSS носит название Hitman 3. Об этом сообщил Роджер Чендлер, вице-президент и генеральный директор Intel по продуктам и решениям для клиентской графики. В опубликованном на YouTube видеоролике имеется фрагмент, где сообщается, что Intel выступает в качестве партнера при разработке этой игры.


Intel XeSS в Hitman 3. Источник: Intel


В ней используется обновленный движок Glacier Engine, в котором в будущем появится поддержка функции трассировки лучей. В настоящее время эта технология еще не добавлена, поэтому пока нет возможности оценить качество ее применения.

По слухам, полноценная поддержка супер-разрешения и трассировки лучей появится в обновлении Hitman 3, которое выйдет в 2022 году. К этому времени уже будут выпущены новые процессоры дискретной графики Intel Arc Alchemist. Демонстрировать сейчас эту технологию пока в любом случае невозможно.

Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

Intel XeSS в Hitman 3. Источник: Intel


Вторая игра с поддержкой XeSS носит название The Riftbreaker. Ее разработкой занимается польская компания Exor Studios. В июне этого года сообщалось, что в этой игре появилась поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Таким образом, The Riftbreaker может стать первой игрой на рынке, где будет реализована одновременно поддержка сразу для двух технологий - FSR и XeSS.

Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

Intel XeSS в The Riftbreaker. Источник: Intel




Intel также сообщила, что готова предоставить доступ к технологии XeSS любым разработчикам через свой инструмент DevMesh. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо представить Intel свою игру на рассмотрение.



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