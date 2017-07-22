РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, FHD+, Dimensity 920

29 октября 2021, 09:54




Бренд Redmi анонсировал выпуск двух смартфонов Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+. Как и ожидалось, обе модели имеют AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ (1080х2400 пикселей), частотой дискретизации касания 360 Гц. Цветовой охват отвечает требованиям DCI-P3, пиковая яркость составляет 1200 нит. Для защиты от царапин используется покрытие Corning Gorilla Glass 5. Обращает на себя внимание ультратонкая рамка вокруг экрана толщиной не более 1,75 мм. В центре в верхней части дисплея находится крошечное отверстие диаметром 2,96 мм, в котором размещается 16-мегапиксельная камера для селфи.

Анонс Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, FHD+, Dimensity 920


Это первый на рынке смартфон с новым 6-нм чипсетом Dimensity 920 с графическим процессором Mali-G68 MC4 и объемом оперативной памяти (LPDDR4X) до 8 Гбайт. Размер основной памяти типа UFS 2.2 составляет 128/256 Гбайт. Для охлаждения установлена жидкостная VC-система с теплоотводом площадью 12 600 мм².

Новые смартфоны Note 11 Pro отличаются дизайном с плоскими краями. Задняя поверхность корпуса покрыта матовым защитным керамическим стеклом класса AG.

Анонс Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, FHD+, Dimensity 920


В новой серии предусмотрен выпуск отдельной модели Redmi Note 11 Pro+ в ограниченной серии YIBO DESIGN. Она была разработана в сотрудничестве с амбассадором бренда Ваном Ибо (Wang Yibo). Ее особенностью стала специальная технологии нанесения голографического рисунка. С ее помощью выведен логотип Redmi на задней панели. Он как бы висит в воздухе над задней частью корпуса. Эта технология использована впервые в мире.

Анонс Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, FHD+, Dimensity 920

Redmi Note 11 Pro+ YIBO DESIGN


Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+ оснащены основной камерой на 108 Мп с сенсором Samsung HM2 размером 1/1,52 дюйма. Предусмотрена поддержка технологии объединения пикселей «9-в-1». Она позволяет формировать большие пиксели размером 2,1 мкм, что дает возможность делать четкие и текстурированные снимки с пониженным уровнем шума даже в условиях низкой освещенности.

На задней стороне находятся также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120° и 2-мегапиксельная телекамера для макросъемки с диафрагмой f/2,4.

Анонс Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, FHD+, Dimensity 920


Redmi Note 11 Pro использует аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Модель Note 11 Pro+ поставляется с более слабым аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Для его зарядки до 100% требуется всего 15 минут.

Отмечается наличие двойных динамиков, настройкой которых занимались специалисты JBL. Есть поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

В этих моделях сохранен разъем для наушников 3,5 мм, есть поддержка NFC. Имеется линейный вибромотор Х-axis.

Цена:
- Redmi Note 11 Pro

  • 6 + 128 Гбайт - 250 долларов (17 600 руб.)
  • 8 + 128 Гбайт - 296 долларов (20 800 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 328 долларов (23 100 руб.)

- Redmi Note 11 Pro+

  • 6 + 128 Гбайт - 296 долларов (20 800 руб.)
  • 8 + 128 Гбайт - 328 долларов (23 100 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 359 долларов (25 300 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Первые покупатели Pixel 6 сообщают о проблемах при покупке новых смартфонов
  • Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900
  • Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон, Helio G35, 5G
  • Apple перенесла выпуск iPhone SE 3 на 2024 год, заменив его на iPhone SE Plus в 2022 году
  • Анонс смартфона Sony Xperia PRO-I: технологии беззеркальной камеры Alpha в смартфоне

    • следующая новость
    Анонс Redmi Note 11 5G: 6,6-дюймовый бюджетный смартфон с поддержкой сетей 5G

    предыдущая новость
    Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Способы покупки криптовалюты в РФ в 2021 году Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Как выгодно купить криптовалюту в России Лучшая видеокарта для игр Лучшая оперативная память Лучший блок питания Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 октября, 2021

    Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX

    Redmi анонсировал беспроводные наушники Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек

    Facebook переродилась в Meta: компания строит собственную метавселенную

    Анонс Redmi Note 11 5G: 6,6-дюймовый бюджетный смартфон с поддержкой сетей 5G

    Анонс Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, FHD+, Dimensity 920

    28 октября, 2021

    Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

    Первые покупатели Pixel 6 сообщают о проблемах у новых смартфонов

    Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей и автономность до 12 дней

    Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 построены на общей архитектуре ARM

    HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c

    AGON By AOC представил игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей

    Разработчики заставили Microsoft признать ошибочным удаление свободного кода Hot Reload из .Net 6

    Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900

    Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон с Helio G35 и поддержкой 5G

    На Intel Innovation были раскрыты планы компании по развитию экосистемы разработчиков

    27 октября, 2021

    Apple перенесла выпуск iPhone SE 3 на 2024 год, заменив его на iPhone SE Plus в 2022 году

    Intel анонсировала первые гибридные процессоры линейки Intel Core 12-го поколения

    Innodisk выпустил модули памяти DDR4 Ultra Temperature промышленного класса

    «Рутек» выпустил первую в России материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S

    QNAP анонсировала 5-скоростную 2-портовую сетевую карту QXG-10G2TB

    ССЫЛКИ