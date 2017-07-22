Бренд Redmi анонсировал выпуск двух смартфонов Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+. Как и ожидалось, обе модели имеют AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ (1080х2400 пикселей), частотой дискретизации касания 360 Гц. Цветовой охват отвечает требованиям DCI-P3, пиковая яркость составляет 1200 нит. Для защиты от царапин используется покрытие Corning Gorilla Glass 5. Обращает на себя внимание ультратонкая рамка вокруг экрана толщиной не более 1,75 мм. В центре в верхней части дисплея находится крошечное отверстие диаметром 2,96 мм, в котором размещается 16-мегапиксельная камера для селфи.
Это первый на рынке смартфон с новым 6-нм чипсетом Dimensity 920 с графическим процессором Mali-G68 MC4 и объемом оперативной памяти (LPDDR4X) до 8 Гбайт. Размер основной памяти типа UFS 2.2 составляет 128/256 Гбайт. Для охлаждения установлена жидкостная VC-система с теплоотводом площадью 12 600 мм².
Новые смартфоны Note 11 Pro отличаются дизайном с плоскими краями. Задняя поверхность корпуса покрыта матовым защитным керамическим стеклом класса AG.
В новой серии предусмотрен выпуск отдельной модели Redmi Note 11 Pro+ в ограниченной серии YIBO DESIGN. Она была разработана в сотрудничестве с амбассадором бренда Ваном Ибо (Wang Yibo). Ее особенностью стала специальная технологии нанесения голографического рисунка. С ее помощью выведен логотип Redmi на задней панели. Он как бы висит в воздухе над задней частью корпуса. Эта технология использована впервые в мире.
Redmi Note 11 Pro+ YIBO DESIGN
Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+ оснащены основной камерой на 108 Мп с сенсором Samsung HM2 размером 1/1,52 дюйма. Предусмотрена поддержка технологии объединения пикселей «9-в-1». Она позволяет формировать большие пиксели размером 2,1 мкм, что дает возможность делать четкие и текстурированные снимки с пониженным уровнем шума даже в условиях низкой освещенности.
На задней стороне находятся также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120° и 2-мегапиксельная телекамера для макросъемки с диафрагмой f/2,4.
Redmi Note 11 Pro использует аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Модель Note 11 Pro+ поставляется с более слабым аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Для его зарядки до 100% требуется всего 15 минут.
Отмечается наличие двойных динамиков, настройкой которых занимались специалисты JBL. Есть поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio.
В этих моделях сохранен разъем для наушников 3,5 мм, есть поддержка NFC. Имеется линейный вибромотор Х-axis.